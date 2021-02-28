Ученые из США предупредили об опасности майнинга для климата

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из США провели исследование и выяснили, что на майнинг криптовалюты, в частности биткоинов, в мире затрачивается огромное количество электроэнергии и это представляет угрозу для климата Земли. Об этом сообщает газета The Guardian.
По данным исследования, количество электроэнергии, которая затрачивается на добычу биткоинов, превышает годовое энергопотребление целых стран.
Уточняется, что при майнинге криптовалюты компьютер выполняет сложную последовательность алгоритмов, поэтому на этот процесс уходит много электроэнергии. Речь идет о нескольких тераваттах, десятках тераватт электроэнергии в год, которые используются только для биткоинов.-0-