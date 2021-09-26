Ученые могут по капле крови восстановить внешность человека и определить его возраст

В условиях политической турбулентности, когда на пути инновационных технологий возникают санкции и другие барьеры, Союзное государство сделало важный шаг. В 2017-м оно приняло программу "ДНК-идентификация", тем самым поддержав отечественную прикладную генетику. В этом году программа завершается. Что имеем на выходе?

И 20 лет спустя преступления раскрываются

Актуальность программы заложена уже на уровне ее идеи и целей, главная из которых - отработка технологий генетической идентификации граждан, проживающих в регионах двух стран - России и Беларуси.

- Тем самым ДНК-идентификация дает в руки отечественным криминалистам и медикам новые инструменты и методики, необходимые во время проведения судебно-медицинских экспертиз, диагностики и лечения распространенных заболеваний, - отмечает научный руководитель белорусской части программы - заместитель председателя Национальной академии наук Беларуси академик Александр Кильчевский. - В частности, их использование повысит скорость раскрываемости преступлений, уменьшит число нераскрытых, сократит время розыска подозреваемых и без вести пропавших. Обратите внимание, сегодня с помощью анализа ДНК преступления раскрываются и через 20 лет! ДНК-идентификация важна и для опознания жертв преступлений, военных конфликтов, авиакатастроф. То есть на выходе, благодаря реализации программы "ДНК-идентификация", мы сможем значительно повысить эффективность обеспечения безопасности граждан Союзного государства.

Разработана технология определения внешности неизвестного по образцу его ДНК и создан банк данных "ДНК-внешность-Бел". В частности, разработаны 36 маркеров, которые позволяют определить по ДНК человека цвет его глаз, а еще 31 маркер - цвет волос. Также получены методики определения вероятного возраста неизвестного человека из оставленных им биологических следов - образцов крови, слюны, волос и т.д. Погрешность на основе анализа четырех маркеров - не более 4 лет.

- Сейчас наша задача - внедрение этих методов в работу криминалистов, получение подтверждений их действенности от Государственного комитета судебных экспертиз, - подчеркивает Александр Кильчевский.

Александр Кильчевский

Многие криминалисты в курсе полученных учеными методов ДНК-идентификации и начали их активно использовать. Более того, сотрудники Госкомитета судебных экспертиз сами принимали активное участие в реализации программы "ДНК-идентификация". В частности, они основательно поработали над созданием коллективных генетических портретов основных этнических групп населения. Создана большая база данных - итоговый реестр ДНК-маркеров "Популяционная принадлежность-Бел", позволяющая отличить, к примеру, полешука - жителя Гомельской области - от представителя Поозерья из Витебской. Информация ДНК дает возможность сыщикам сузить территорию проведения разыскных действий.

Облегчит работу криминалистов еще одна технология ДНК-идентификации в больших городах. На основе изучения неравномерности расселения этнического состава жителей Минска сформированы особые карты столицы, а информация об этнических группах собрана в особую коллекцию - "ДНК-мегаполис-Бел", включающую образцы ДНК представителей этнических групп: русских, белорусов, евреев, украинцев и т.д. Имея такую карту и образец ДНК неизвестного индивида, его логично искать там, где выше концентрация представителей нужной этнической группы.

Набрать стрессоустойчивых

Изучена генетика психоэмоционального статуса ДНК людей из коллекции "ДНК-статус-Бел", представляющих население Беларуси. Ученые получили технологии, которые незаменимы при подборе кадров, где требуются кандидаты, отличающиеся высоким уровнем стрессоустойчивости, способностью не теряться в нештатных ситуациях. Генетические маркеры очень важны при подборе спасателей, сотрудников спецподразделений, пилотов, авиадиспетчеров - специалистов, от которых зависят жизни многих людей. Теперь кадровики имеют возможность набирать новичков не только по традиционным тестам, но и по генетическим, что обеспечит наиболее эффективный подбор кандидатов.

Спасти от внезапной смерти

Ученые также в рамках программы "ДНК-идентификация" разработали генетические механизмы определения рисков широко распространенных заболеваний. Например, завершается работа по поиску клинических и генетических маркеров у пациентов с кардиомиопатиями и их родственников, цель которой - предупреждение случаев внезапной смерти. Новый метод уже позволил в 33% случаев обнаружить генные мутации, ответственные за развитие таких заболеваний сердца.

Кроме этого, разработаны ДНК-технологии определения генетических патологий людей, обладающих риском заболевания сочетанными эндокринными заболеваниями, костно-мышечной патологией, онкологическими заболеваниями и т.д. Так, зная генетику человека, ученые могут определить риски появления данных болезней еще до клинического их проявления. Если человек и медики информированы, значит, дело за эффективной профилактикой. Такая стратегия позволит улучшить качество и продолжительность жизни как отдельных людей, так и населения в целом.

- Здесь технологии создания ДНК-маркеров оказались, так сказать, двойного назначения, - подчеркивает Александр Кильчевский. - Они одинаково важны как для медицины, так и для криминалистов. Ведь подозреваемые, как и большинство из нас, пользуются услугами поликлиник, их медицинские данные могут использоваться и в ходе их идентификации. В первую очередь конечно, большая польза таких технологий - в выявлении рисков развития целого ряда заболеваний.

Разработчиками и основными исполнителями программы стали столпы отечественной генетики: с российской стороны - Институт общей генетики имени Н.И.Вавилова Российской академии наук, с белорусской - Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси.

ДНК-идентификация связана с анализами, для которых требуются реактивы

Ранее их закупали за рубежом. И это было недешево. Теперь благодаря финансированию Союзного государства в рамках программы Институтом биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси разработано три опытных набора реагентов, предназначенных для определения ДНК-маркеров риска развития широко распространенных заболеваний. Так, финансовая поддержка Союзного государства программы "ДНК-идентификация" дала возможность провести большую работу по импортозамещению. При аналогичных характеристиках отечественные реагенты существенно дешевле импортируемых. Собственное производство является гарантией от потрясений мирового рынка.

Найти браконьеров и фальсификаторов

Программа Союзного государства "ДНК-идентификация" выходит на финишную прямую. Как рассказали нам в Национальной академии наук Беларуси, разработан проект очередной программы "ДНК-идентификация-2". Она нацелена на разработку технологий генетической идентификации биологических объектов, которые пользуются повышенным вниманием криминальных элементов. В число данных объектов предлагают включить следующие: древесина (незаконные вырубки лесов), рыба и беспозвоночные (незаконная добыча и фальсификация продукции), животные (браконьерство), наркотические растения (криминальная практика), микробиома и почва (судебная экспертиза). Генетики готовы и далее оказывать помощь следователям в раскрытии преступлений.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-