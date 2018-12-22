Ученые НАН Беларуси разработали мобильное приложение "Погода в кармане"

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые и специалисты УП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси разработали мобильное приложение "Погода в кармане", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.
Это первая (непромышленная) версия мобильного приложения Белгидромета для платформы Android 4.1 и выше с разрешением экрана 854x480. Оно будет предоставлять информацию о фактической погоде, гидрологической, агрометеорологической и радиационно-экологической обстановке в населенных пунктах Беларуси.
В пресс-службе отметили, что предложение предлагает общепринятый сервис: выбор населенного пункта и просмотр данных для него; профиль с набором данных, ориентированных на конкретного пользователя - дачника, рыбака, любителя природы.
Информация в приложении - результат автоматизированной обработки данных измерений в пунктах государственной наблюдательной сети Белгидромета. Штормовые предупреждения формируются заблаговременно, а оповещения об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях производятся по мере их возникновения. Прогностические метеорологические данные рассчитываются автоматически без контроля и корректировки с использованием общепризнанных численных моделей погоды на вычислительных мощностях Белгидромета.-0-
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