Ученые НАН и ГГУ будут создавать новые керамические материалы и вакуумно-плазменные технологии

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 16 октября 2020
Минск Переменная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:42 "Школа лидера" для студенческого актива стартовала в ГрГУ имени Янки Купалы Регионы
19:37 В Италии число новых случаев заражения COVID-19 за сутки превысило 10 тыс. В мире
19:31 На "Гронитексе" завершается монтаж новой линии котонизации Регионы
19:17 Белорусский велогонщик Александр Рябушенко выступит в "Вуэльте Испании" Спорт
19:13 Свыше 39 млн человек в мире заразились COVID-19 В мире
19:10 Слуцкий пояс передан в дар Всехсвятскому приходу Общество
19:06 Роль педагога при дистанционном обучении усиливается Регионы
18:50 В Минске задержан закладчик психотропов - до этого он изготовил и бросил из окна коктейль Молотова Происшествия
18:36 В Новогрудском районе следователи выясняют обстоятельства убийства 46-летней женщины Происшествия
18:33 ФОТОФАКТ: "Ритм" и "Текстильщик" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин Спорт
18:26 Итальянец Диего Улисси выиграл 13-й этап "Джиро д'Италия" Спорт
18:26 ФОТОФАКТ: Экспозиция "Кто ты, народ рома?" открылась в музее истории ВОВ Культура
18:25 Итоги недели с Президентом. Зачем меняют Налоговый кодекс, чем угощали Лукашенко в Толочине и что происходит в ОДКБ Президент
18:20 В Мозыре главбух автошколы 5 лет начисляла себе двойную зарплату Происшествия
18:11 Ученые НАН и ГГУ будут создавать новые керамические материалы и вакуумно-плазменные технологии Технологии
18:04 Госстандарт запретил реализацию модели газовых счетчиков из-за массовых поломок Регионы
18:02 Два подростка пострадали в ДТП под Брестом Происшествия
18:01 Экс-президенту Франции предъявлено обвинение в создании преступной группировки В мире
17:58 Роботизированный комплекс "Вистл" успешно прошел первые стрельбовые испытания Общество
17:53 Футболисты "Слуцка" победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси Спорт
17:46 Более 87% учащихся учреждений общего среднего образования посещают занятия Общество
17:38 Тепло подают в жилые дома Гомеля Регионы
17:35 Налоговая инспекция выявила нарушения в работе такси в Бобруйске Регионы
17:15 В выходные ГАИ усилит контроль на автодороге М1 Общество
17:15 "Белтаможсервис" получил сертификат на воздушные перевозки Экономика
17:09 Обвиняемого в сопротивлении сотрудникам милиции велосипедиста приговорили к двум годам колонии Происшествия
17:06 Под Новогрудком легковушка сбила сидящего на дороге мужчину Происшествия
16:50 Мусоровоз с краном-манипулятором презентовали в Могилеве Регионы
16:49 Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ Общество
16:47 В Мытищах около 2,4 тыс. человек эвакуированы из-за возгорания в ТЦ В мире
Все новости
Все новости
Технологии
16 октября 2020, 18:11

Ученые НАН и ГГУ будут создавать новые керамические материалы и вакуумно-плазменные технологии

Фото из архива
Фото из архива

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Филиал кафедры оптики Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины открывается на базе Физико-технического института Национальной академии наук. Договор об этом подписали сегодня ректор ГГУ имени Ф.Скорины Сергей Хахомов и директор института Виталий Залесский, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель пресс-службы ГГУ Андрей Великий.

Сотрудничество позволит реализовать множество научно-технических проектов. Ученые совместно будут работать над созданием новых керамических материалов (пористой керамики, абразивного инструмента и других), вакуумно-плазменных технологий (покрытий различного функционального назначения, в том числе оптических).

"Инновационные разработки Физико-технического института активно используются на предприятиях Беларуси и зарубежья. В качестве примера можно привести технологию ионного азотирования, которая сейчас востребована в ОАО "Гомсельмаш". Обработка деталей таким способом увеличивает срок службы изделия в разы", - отметил Андрей Великий.

По его словам, объединив техническое оснащение, партнеры смогут воплощать в жизнь конкурентоспособные проекты.

Также создание филиала кафедры позволит расширять практику академической мобильности, даст возможность студентам гомельского вуза проходить учебно-производственную практику в лабораториях института НАН, писать курсовые и дипломные работы под руководством ведущих специалистов института. "Для ГГУ открытие филиала кафедры - это и возможность расширить географию своего партнерства как на территории Беларуси, так и за ее пределами", - заключил представитель пресс-службы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вузы разработки сотрудничество технологии
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Технологии
beCloud развивает облачную платформу с использованием инновационных подходов и оборудования
Сергей Чижик Гоночные и каркасно-панельные электромобили - над чем работают белорусские ученые
Фото из архива Число электромобилей в Беларуси за полгода выросло вдвое
Фото techcrunch.com YouTube дополнительно ограничит связанный с теориями заговора контент
Фото Роскосмос На МКС случилось задымление аппаратуры
Фото cryptofeed.ru Белорусские ученые разработали биочип для изучения функций головного мозга
Главное
Фото из архива Итоги недели с Президентом. Зачем меняют Налоговый кодекс, чем угощали Лукашенко в Толочине и что происходит в ОДКБ
Число электромобилей в Беларуси за полгода выросло вдвое
Сельхозорганизации убрали картофель с 92,3% площадей
Учение ОДКБ стало шагом к повышению региональной и международной безопасности - Хренин
Топ-новости
Первый энергоблок БелАЭС готов на 98% - Каранкевич
Тертель: мы получаем из различных источников информацию о готовящейся в нашей стране провокации
МВД просит сообщать о готовящихся и совершенных правонарушениях на ж/д транспорте
Отмена роуминга, снятие ограничений на границе - темы Группы высокого уровня
Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике
Минобразования: изменен порядок выплаты стипендий студентам
Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву с 19 октября будут выполняться трижды в неделю
Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ
Минфин Беларуси подтвердил получение $500 млн из средств ЕФСР
СК: продолжается расследование уголовного дела о деятельности координационного совета
Роботизированный комплекс "Вистл" успешно прошел первые стрельбовые испытания
Белорусские боксеры выиграли шесть золотых наград на турнире памяти Владимира Ботвинника
До +10°С и дожди ожидаются в Беларуси 17 октября
"Великий камень" назван в рейтинге Financial Times лучшей особой экономической зоной "Пояса и пути"
В Беларуси выздоровели и выписаны 78 990 пациентов с COVID-19
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.