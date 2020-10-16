Ученые НАН и ГГУ будут создавать новые керамические материалы и вакуумно-плазменные технологии

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Филиал кафедры оптики Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины открывается на базе Физико-технического института Национальной академии наук. Договор об этом подписали сегодня ректор ГГУ имени Ф.Скорины Сергей Хахомов и директор института Виталий Залесский, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель пресс-службы ГГУ Андрей Великий.

Сотрудничество позволит реализовать множество научно-технических проектов. Ученые совместно будут работать над созданием новых керамических материалов (пористой керамики, абразивного инструмента и других), вакуумно-плазменных технологий (покрытий различного функционального назначения, в том числе оптических).

"Инновационные разработки Физико-технического института активно используются на предприятиях Беларуси и зарубежья. В качестве примера можно привести технологию ионного азотирования, которая сейчас востребована в ОАО "Гомсельмаш". Обработка деталей таким способом увеличивает срок службы изделия в разы", - отметил Андрей Великий.

По его словам, объединив техническое оснащение, партнеры смогут воплощать в жизнь конкурентоспособные проекты.

Также создание филиала кафедры позволит расширять практику академической мобильности, даст возможность студентам гомельского вуза проходить учебно-производственную практику в лабораториях института НАН, писать курсовые и дипломные работы под руководством ведущих специалистов института. "Для ГГУ открытие филиала кафедры - это и возможность расширить географию своего партнерства как на территории Беларуси, так и за ее пределами", - заключил представитель пресс-службы.-0-