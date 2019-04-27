Ученые напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские ученые совместно с коллегами из Израиля и США планируют в сентябре направить на Международную космическую станцию (МКС) клеточный материал мяса и рыбы, чтобы космонавты напечатали образцы в 3D-биопринтере. Об этом сообщает ТАСС.

С мышечным клеточным материалом будет проведен ряд наземных экспериментов.

Еще один эксперимент в космосе будет проведен в августе. Будут эксперименты и с живыми, и с неживыми материалами - кристаллами, аналогом костной ткани (кальция фосфат). Ученые планируют печатать клетки костной ткани человека, клетки хрящевой ткани и клетки щитовидной железы мыши.

После усовершенствования прибора, где происходит сборка микроорганов при 3D-печати, создание и наземные испытания которого проходят на Земле, планируется печать трубчатых органов в 3D-биопринтере на Международной космической станции.-0-