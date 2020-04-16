Ученые NASA управляют марсоходом Curiosity из дома

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые NASA в условиях пандемии коронавируса управляют марсоходом Curiosity из дома, сообщает издание CNET.

Группа исследователей из лаборатории реактивного движения NASA работает удаленно с 20 марта. Связь между собой ученые поддерживают при помощи видеоконференций и различных мессенджеров.

Все необходимое оборудование, в том числе мониторы, наушники и другую гарнитуру, сотрудники подготовили заранее. Однако при переходе на удаленную работу ученые столкнулись с некоторыми сложностями - специальные стереоочки, которые они используют при работе в лаборатории для рассмотрения объемных изображений, пришлось заменить на обычные 3D-очки.

Curiosity - единственный действующий марсоход NASA. В скором времени к нему может присоединиться Perseverance, запуск которого запланирован на июль. Curiosity находится на Марсе с 2012 года, с помощью него ученые исследуют признаки древней микробной жизни на планете.-0-