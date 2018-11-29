Ученые нашли способ создавать объекты-невидимки

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанские ученые создали новый метод придания объектам невидимости, сообщает "EurekAlert!".

Исследователи Университета Эстермадуры разработали проект, позволяющий придавать объектам эффект электромагнитной невидимости благодаря наполнению их деталей специальным составом из материалов с высокими диэлектрическими или магнитными константами.

"Первое, что мы представляем себе, когда разговор заходит о плаще-невидимке, это мантия из "Гарри Поттера". Но раньше была книга Герберта Уэллса "Человек-невидимка", в которой главный герой становится невидимым, впрыснув себе осветляющее вещество", - сказали ученые.

Метод получил название плазменная маскировка. Пока он подходит только для объектов небольших размеров. Однако ученые считают, что при доработке можно будет "делать невидимыми" и более крупные объекты, например, военные самолеты. -0-