Ученые нашли способ создавать объекты-невидимки

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанские ученые создали новый метод придания объектам невидимости, сообщает "EurekAlert!".
Исследователи Университета Эстермадуры разработали проект, позволяющий придавать объектам эффект электромагнитной невидимости благодаря наполнению их деталей специальным составом из материалов с высокими диэлектрическими или магнитными константами.
"Первое, что мы представляем себе, когда разговор заходит о плаще-невидимке, это мантия из "Гарри Поттера". Но раньше была книга Герберта Уэллса "Человек-невидимка", в которой главный герой становится невидимым, впрыснув себе осветляющее вещество", - сказали ученые.
Метод получил название плазменная маскировка. Пока он подходит только для объектов небольших размеров. Однако ученые считают, что при доработке можно будет "делать невидимыми" и более крупные объекты, например, военные самолеты. -0-
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