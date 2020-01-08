Ученые открыли землеподобную планету в созвездии Золотой Рыбы

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская орбитальная обсерватория TESS при наблюдении за небольшой звездой в созвездии Золотой Рыбы открыла землеподобную планету, потенциально пригодную для жизни. Это первое подобное открытие в истории данного телескопа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра космических полетов NASA имени Роберта Годдарда (GSFC).

Замеченная планета TOI 700d удалена от Земли на 100 световых лет. В целом она похожа на другие землеподобные миры, открытые в последние годы. Планета вращается вокруг красного карлика, который в два раза меньше и легче Солнца. За 11 месяцев наблюдений астрономы не зафиксировали ни одной вспышки на поверхности этой звезды. Это значительно повышает вероятность существования жизни на поверхности планеты.

Помимо TOI 700d в этой звездной системе есть еще планеты TOI 700b и TOI 700c, чьи орбиты находятся за пределами зоны жизни - или слишком близко к звезде, или слишком далеко.

Ученые полагают, что по своему климату и условиям на поверхности планета TOI 700d больше напоминает ранний Марс, чем Землю. Ее атмосфера, как показывает предварительный анализ спектра, должна почти полностью состоять из углекислоты, а поверхность получает чуть меньше энергии от светила (86%), чем Земля.

Главным препятствием для существования жизни на ее поверхности, по мнению ученых NASA, может быть то, что эта планета всегда "смотрит" одной и той же стороной на звезду. Это может резко повысить температуру на ее освещаемой стороне, а также непредсказуемым образом повлиять на характер движения ветров в атмосфере. Планетологи надеются, что дальнейшие наблюдения за TOI 700d помогут им понять, как эта особенность может влиять на обитаемость подобных миров.-0-