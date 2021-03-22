Ученые подтвердили существование мифической частицы Оддерона, которую искали последние 50 лет

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи провели ряд экспериментов на Большом адронном коллайдере в Швейцарии и сделали интересное открытие. Об этом сообщается в статье журнала The European Physical Journal C.

Ученым удалось подтвердить существование мифической частицы Оддерона, которую искали последние 50 лет. В 1973 году два физика из Франции сделали предположение, что в мире может существовать ранее неизвестная квазичастица. Многие ученые заинтересовались этой теорией и стали "охотиться" за ней.

В 2021 году специалисты CERN на короткое время столкнули протоны. Эти частицы состоят из кварков и глюонов, которые в ходе эксперимента образовали, на короткое время, мифическую частицу Оддерона, а также Померона.

Спустя несколько месяцев изучения исследовательских данных, ученые подтвердили существование частицы Оддерона, которую искали последние 50 лет. -0-