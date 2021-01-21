Ученые сделали первое 3D-фото коронавируса SARS-CoV-2

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийские ученые смогли сделать первую трехмерную фотографию коронавируса SARS-CoV-2, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.
До этого использовались только изображения компьютерных моделей вируса.
3D-фото коронавируса SARS-CoV-2, полученного из мгновенно замороженной пробы, было сделано фирмой Nanographics, дочерней компанией Технического университета Вены.
Фирма использовала данные ученых университета Цинхуа в Пекине. Ученым из Китая удалось выделить из проб неповрежденные частицы SARS-CoV-2, отсканировать их и сохранить в цифровом формате. Они постарались это сделать так, чтобы структура спайковых белков в образце вируса не изменилась.-0-