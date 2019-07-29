Ученые создали контактные линзы, способные увеличить изображение при двойном моргании

29 июля, Минск /Кирилл Пачковский/. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего
Контактная линза управляется при помощи движения глаз. Человек, по желанию, может увеличить видимое изображение. Для этого необходимо моргнуть дважды, а мягкое биометрическое устройство считает электрические сигналы, возникающие при движении век, и сработает как зум в объективе фотоаппарата.
Линзы получают сигналы с пяти электродов. Помимо всего прочего, такое устройство могут носить и те люди, у которых есть нарушение зрения. Устройство все равно будет принимать импульсы. Пока это только прототип и рано говорить о выпуске в серийное производство, однако ученые не останавливают свою работу над проектом. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2576 BYN
|2.26 BYN
|2.265 BYN
|USD
|2.0271 BYN
|2.032 BYN
|2.034 BYN
|RUB
|3.2128 BYN
|3.195 BYN
|3.205 BYN