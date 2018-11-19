Ученые воссоздали черную дыру в 3D

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Нидерландов и Германии совместными усилиями визуализировали в виртуальной реальности черную дыру Стрелец А*, расположенную в центре нашей галактики. Об этом говориться в статье, которые они разместили на сайте международного издательства научной литературы SpringerOpen.

"У всех нас в голове сформировался определенный образ черной дыры, - говорит профессор Хейно Фальке из Университета Радбуда (Нидерланды). - Но наука прогрессирует, и теперь мы можем создавать гораздо более точные визуализации. Оказалось, что черные дыры выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли".

Исследователи использовали последние астрофизические модели Стрельца A*, чтобы создать серию изображений, которые затем использовались при создании симуляции.

Теперь черную дыру, расположенную в центре Млечного Пути, можно детально рассмотреть с любой стороны при помощи виртуальной реальности.

Как считают авторы проекта, симуляция может быть полезна в изучении черных дыр. Кроме того, проект может привлечь внимание детей к астрофизике.-0-