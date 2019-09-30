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Технологии
30 сентября 2019, 12:07

Ультрапремиальные продукты LG SIGNATURE выводят качество на новый уровень

Каждый продукт линейки LG SIGNATURE ориентирован на предоставление самого высокого и непревзойденного уровня заботы о потребителе. LG SIGNATURE стало синонимом высочайшего качества, передовых технологий и несравненного стиля. В основе бренда лежит мастерство и преданность инженеров и дизайнеров, которые посвятили себя стремлению к совершенству. Взыскательные потребители всего мира ценят ультрапремиальные продукты LG SIGNATURE за их элегантность, эксклюзивность и непревзойденную надежность.

Постоянное развитие технологии и высочайшие стандарты дизайна

LG SIGNATURE придерживается бескомпромиссного подхода к разработке продукта, беря за основу новейшие разработки в области производства и дизайна при создании каждого из них. Наиболее ярким примером могут послужить телевизоры бренда, демонстрирующие эстетику ультратонкого экрана и передовые технологии передачи изображения. Во всех телевизорах компании, начиная от серии G с ее тонкими панелями из закаленного стекла, как будто парящих в воздухе, до серии W невероятного дизайна первого в мире гибкого телевизора, тонкого как настенные обои, LG SIGNATURE выступает в роли первооткрывателя и в процессе производства преображает всю категорию товаров.

Воплощение сути продукта в элегантной форме и философию LG SIGNATURE в чистом виде также можно наблюдать в последней модели холодильника бренда. Функция InstaView Door-in-Door, разработанная для обеспечения превосходного качества при минимальных колебаниях температуры, продлевает срок службы продуктов питания за счет сокращения открываний двери холодильника. Согласно исследованию поведения потребителей в США, проведенному LG, семья из четырех человек открывает дверь холодильника примерно 66 раз в день, 32 из них без особых причин, и это приводит к значительной потере холодного воздуха. Сохраняя прохладный воздух там, где нужно, эта инновационная функция уменьшает необходимость открывать дверь: гладкая зеркальная стеклянная передняя панель холодильника становится прозрачной после двух простых постукиваний и позволяет пользователям видеть то, что находится внутри.

Стиральная машина LG SIGNATURE с минималистским дизайном и наилучшими характеристиками была создана благодаря неустанным усилиям инженеров по достижению наилучших технологических показателей с учетом задумки дизайнеров. Дверца стиральной машины из закаленного черного стекла расположена под углом 17 градусов для максимального комфорта пользователя и удобства просмотра. За совершенно круглой, эргономичной формой дверцы стоят полтора года напряженной работы и всесторонних испытаний, конечный результат которых – сочетание в равной степени эстетического совершенства и технологического триумфа с фокусом на потребности человека.

Неустаревающие материалы для премиальной отделки и непревзойденной долговечности

Несмотря на стоимость некоторого сырья, LG SIGNATURE твердо придерживается позиции использования материалов премиум-класса. Стиральная машина LG SIGNATURE имеет покрытие из керамической эмали с вкраплениями краски, которое дает устойчивость к коррозии и появлению пятен. Для еще большей прочности покрытие наносится при температуре около 700 °C, примерно в четыре раза выше, чем температура, при которой запекается обычное покрытие из керамической эмали.

Холодильник LG SIGNATURE имеет корпус из нержавеющей стали типа 304, которая ввиду своей прочности часто используется для изготовления кухонной посуды высокого класса. Устойчивая к коррозии нержавеющая сталь типа 304 дополнительно защищены покрытием, предотвращающим появление отпечатков пальцев на поверхности холодильника.

Изделия, изготовленные с заботой и точностью, – продолжение традиции настоящего мастерства

В отличие от большинства товаров, которые активно производятся со значительной долей автоматизации, продукты LG SIGNATURE создаются в ограниченных количествах на фабриках, где стремятся к совершенству и уделяют больше времени для их изготовления. В то время как отдельные компании обычно производят более 1000 стиральных машин в день, LG SIGNATURE ограничивает производство 25 единицами в день. Холодильники LG SIGNATURE также производятся с выпуском 25 единиц в день на отдельной производственной линии, чтобы обеспечить высочайшее качество бренда, которого требуют его преданные клиенты.

Каждый продукт LG SIGNATURE, созданный с высокой точностью, должен соответствовать самым строгим внутренним стандартам и проходит тщательную оценку и широкий спектр испытаний., Для оценки стиральной машины LG SIGNATURE используется 61 дополнительный критерий, и она подвергается более тщательному осмотру по сравнению с обычной стиральной машиной.

После скрупулезной проверки каждого компонента все продукты LG SIGNATURE проходят долговременные испытания качества. Общий тест на долговечность телевизора LG SIGNATURE длится 168 ч. Это неотъемлемая часть процесса контроля, когда каждое устройство должно пройти целый ряд исследований, включая длительное воспроизведение, многократное включение и выключение, а также переключение каналов – все для того, чтобы обеспечить производительность и долговечность. На более позднем этапе проводятся дополнительные испытания: каждый новый телевизор помещается в условия имитации просмотра, что служит дополнительной проверкой качества. Только продукты, соответствующие строгим стандартам LG SIGNATURE, выпускаются для дальнейшей дистрибуции и продажи.

LG SIGNATURE предлагает эксклюзивные продукты высочайшего качества и обеспечивает потребителей, ищущих самое лучшее, ультрапремиальными решениями для роскошного образа жизни. LG SIGNATURE – это бренд, в котором "искусство вдохновляет технологии, технологии дополняют искусство", а слово "компромисс" под запретом.

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