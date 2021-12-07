Улыбку и восторг робота-гуманоида записали на видео – это впечатляет!

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производитель роботов из Великобритании разместил на YouTube интересный ролик, который привлек внимание юзеров.

Инженеры компании решили продемонстрировать миру свою последнюю разработку – робота, который может показывать продвинутую мимику. Устройство способно имитировать человеческие эмоции и получается это очень хорошо.

Сначала машина "просыпается" и с удивление осматривается по сторонам, что впечатляет. После робот-гуманоид приподнимает брови, моргает, приоткрывает рот и смотрит на свои руки. В заключение машина улыбается на камеру и протягивает руку. Кадры впечатлили многих юзеров сети, которые отметили, что инженеры добились впечатляющего прогресса. Неудивительно, что ролик за короткое время посмотрели миллионы раз. -0-