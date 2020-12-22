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22 декабря 2020, 17:56

Умные кроссовки, браслет заботы - молодежь Минска представит свои "100 идей для Беларуси"

Фото из архива
Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской этап республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" состоится 23 декабря в Event-пространстве "210 метров", сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.

"Десятый сезон "100 идей для Беларуси" собрал сотни интересных проектов молодых минчан в самых различных сферах. Пройдя предварительный отбор районных экспертных советов, в городской финал попали 44 авторских проекта в 9 различных номинациях. Их авторы - около 80 учащихся, студентов и работающей молодежи. Эксперты определят лучшие инновационные проекты талантливых новаторов столицы в эту среду", - рассказали в комитете.

Больше всего проектов будет презентовано в номинации "Общество, экономика и социальная сфера". Авторы предлагают оригинальные способы решения широкого спектра проблем. Для своевременного оказания первой помощи будет полезен "Браслет заботы" от студентов 2-го курса Белорусского государственного медколледжа Екатерины Ярмолюк и Эльнура Адилова. Молодые люди предлагают создание браслетов, благодаря которым можно определить заболевание и какую первую медицинскую помощь необходимо оказать человеку, которому стало плохо в общественном месте.

Еще один проект в сфере медицины презентует студент 2-го курса факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета Александр Лукашевич. Он предлагает создание линз нового поколения AllVision. Эти линзы смогут полностью защитить глаза не только от физического загрязнения или яркого света, но также выполнять функцию дополнения реальности.

Проект "САВР" от 11-классников СШ №96 Минска Кирилла Жидоловича и Юрия Павловича предполагает систему автономного выращивания растений. Разработка учащихся Минского государственного энергетического колледжа Кирилла Шкута, Владислава Шабусова, Дмитрия Пальчевского, Яна Цацура и Кирилла Канашкина "Умные кроссовки" позволяет зарядить при ходьбе мобильный телефон.

Уровень проектов высокий, такая же и конкуренция. У каждого участника будет только 2 минуты, чтобы успеть донести свою идею до экспертов из различных сфер. Среди них председатель Ассоциации инфраструктуры поддержки предпринимательства Александр Позняк, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга Евгения Бородинская, генеральный директор КУП "Молодежная социальная служба" Елена Плис и другие. Победители городского этапа представят столицу на республиканском финале молодежного проекта "100 идей для Беларуси".-0-

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