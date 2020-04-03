Университет МЧС проведет международную конференцию в онлайн-режиме

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы", организованная Университетом гражданской защиты МЧС, пройдет 8 апреля в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника по научной и инновационной деятельности университета Андрей Камлюк.

В научном онлайн-форуме могут принять участие курсанты и студенты, слушатели и адъюнкты, аспиранты и соискатели. "Мероприятие будет организовано посредством видеоконференции в Skype с подключением докладчиков, - отметил Андрей Камлюк. - В онлайн-режиме пройдут открытие конференции и пленарное заседание, на котором будут представлены наиболее интересные доклады, выделенные оргкомитетом".

Участники обсудят результаты исследований, посвященных обеспечению безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, предупреждению техногенных чрезвычайных ситуаций, лесным природным пожарам и борьбе с ними.

В центре внимания будут и вопросы современных технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций, научно-технических разработок в области аварийно-спасательной техники и оборудования, а также гражданской защиты, радиационной безопасности и экологических аспектов чрезвычайных ситуаций. Участники обсудят правовые, образовательные и психологические аспекты безопасности жизнедеятельности и практику профессиональной иноязычной коммуникации.

По всем организационным вопросам участия и проведения конференции можно обратиться в отдел научной и инновационной деятельности Университета МЧС. Для подключения и получения инструкций необходимо прислать заявку на e-mail conf@ucp.by.-0-