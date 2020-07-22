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22 июля 2020, 17:46

Университет в Китае создал длиннейший в мире 3D-мост

Фото СИНЬХУА
Фото СИНЬХУА

22 июля, Шицзячжуан /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Хэбэйский политехнический университет на севере Китая установил новый мировой рекорд по созданию самого длинного 3D-моста.

Конструкция длиной 28,1 м, построенная с помощью технологии 3D-печати, 21 июля была сертифицирована Книгой рекордов Гиннесса. Прототипом рекордсмена является каменный арочный мост Чжаочжоуцяо в провинции Хэбэй, имеющий более чем 1400-летнюю историю.

Процесс 3D-печати структуры моста в масштабе 1:2 осуществлялся исследовательской группой во главе с профессором Ма Говэем из Хэбэйского политехнического университета.

Мост Чжаочжоуцяо, также известный как мост Аньцзицяо, стоит над рекой Сяохэ в уезде Чжаосянь провинции Хэбэй. Он был построен во времена династии Суй (581-618 гг.).-0-

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