Уральские школьники "научили" компьютер искать патологии на рентгене

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники из Екатеринбурга при поддержке технологического центра "Сириус" разработали алгоритм, благодаря которому компьютер сможет сам определять патологии на снимкам флюорографии, сообщает ТАСС со ссылкой на наставника проекта, преподавателя Института фундаментального образования Уральского федерального университета (УРФУ) Вячеслава Шибаева.

По словам Вячеслава Шибаева, в основе технологии лежит искусственный интеллект, который не только автоматически обрабатывает снимки рентгенографии и ищет патологии, но и определяет ее тип. При помощи этого алгоритма врач-рентгенолог сможет быстрее анализировать снимки флюорографии.

Планируется, что разработка поможет снизить риск врачебной ошибки при выявлении каких-либо патологий.-0-