Уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг исторического максимума

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станция мониторинга атмосферного воздуха на Гавайях зафиксировала рекордное содержание углекислого газа в атмосфере, сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на издание Science Alert .

Уровень углекислого газа превысил 415 частиц на миллион и составил 415,26 ppm. В 2017 году показатель достигал 410 ppm. Главной причиной выбросов ученые называют применение ископаемого топлива.

Эксперты отмечают, что средние темпы роста углекислого газа остаются на высоком уровне. Если меры не будут предприняты, то Земля может вернуться на сотни миллионов лет назад, во времена глобального потепления, когда на Южном полюсе росли деревья. Ученые пока не могут дать точный прогноз, как это скажется на человеческой цивилизации.

Отмечается, что углекислый газ скапливается не только в воздухе, но и в воде. Это приводит к появлению обширных мертвых зон.-0-