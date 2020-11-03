Уроженец Беларуси Олег Новицкий снова отправится в космос в апреле 2021 года

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Беларуси, российский летчик-космонавт Олег Новицкий снова отправится в космос в апреле 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт госкорпорации "Роскосмос".

"Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

Олег Новицкий вошел в состав основного экипажа в качестве командира МКС-65, командира корабля "Союз МС-18". Вместе с ним полетят на Международную космическую станцию бортинженеры Петр Дубров и Сергей Корсаков. Комиссия также утвердила дублирующий экипаж новой экспедиции. В него вошли три российских космонавта - Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

Олег Новицкий родился в Червене Минской области. Первый раз он находился на орбите с 23 октября 2012 года по 16 марта 2013 года как командир корабля "Союз ТМА-06М". Второй его полет продлился с 17 ноября 2016 года до 2 июня 2017 года. Продолжительность его пребывания в космосе в первый раз составила 143 суток, во второй - 197 суток.-0-