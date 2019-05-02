Условия внедрения 5G в Беларуси обсуждает рабочая группа - Шульган

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия внедрения 5G в Беларуси обсуждает рабочая группа, предварительные результаты станут известны к сентябрю. Об этом сообщил сегодня журналистам министр связи и информатизации Константин Шульган в пресс-центре БЕЛТА.
5G - новое поколение высокоскоростной передачи данных, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). В Беларуси уже запущены первые опытные зоны 5G. "Рабочая группа, в которую входят и операторы, и госорганы, прорабатывает вопросы внедрения 5G в Беларуси. Стремимся обобщить наработанный опыт и найти путь, который для нашей страны будет самым эффективным. Предварительные результаты этой работы к сентябрю уже должны быть, в том числе по определению нормативной базы", - сказал Константин Шульган.
Министр подчеркнул, что 5G отличается от 4G в том числе масштабностью применения. "Это не только телефон, но и промышленность, беспилотный транспорт, интернет вещей. Задача внедрения 5G - это не задача запуска сотовой связи, это гораздо сложнее, - отметил он. - Чтобы эта технология работала хорошо, частот на всех тоже недостаточно. Это еще и такие финансовые затраты, каких не было до сих пор. Здесь масса вопросов, которые нужно решить".
Как сообщалось, самосвалы-беспилотники от БелАЗа успешно прошли испытания в Хакасии, и завод решил двигаться дальше - развивать технику на платформе 5G. Для испытаний самосвалов нового поколения на территории завода развернули тестовую автономную сеть с применением технологий 5G. Она работает совместно с сетью LTE Advanced Pro и является прообразом будущей республиканской сети пятого поколения.-0-
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