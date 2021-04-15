Утечка воздуха на МКС после герметизации снизилась в три раза

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечку воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции после герметизации трещин удалось снизить в три раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера.

"Одну трещину нашли мы с Анатолием. Вторую трещину Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков нашли. Земля подготовила все технически, они сейчас заделывают эти трещины. Насколько я знаю, там еще очень маленькие микротрещины, где-то они еще есть. Маленькая утечка еще сохранилась, но она уже в три раза меньше, чем была", - сказал Вагнер в ходе посещения "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге.

Космонавт добавил, что и до этого утечка была невысокая, так как ее компенсировали все средства жизнеобеспечения станции.-0-