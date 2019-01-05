В 2019 году запустят 45 ракет Роскосмоса

5 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Ракеты, изготовленные предприятиями Роскосмоса, планируется запустить в 2019 году 45 раз - в два раза больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Изготовленные госкорпорацией ракеты, в соответствии с планом-графиком, в этом году будут запущены 45 раз. В это число входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет", - сказал собеседник.
Он уточнил, что "из 45 запусков планируется 32 пуска ракет космического назначения с различными космическими аппаратами и кораблями".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.478 BYN
|2.47 BYN
|2.49 BYN
|USD
|2.1727 BYN
|2.165 BYN
|2.185 BYN
|RUB
|3.1781 BYN
|3.15 BYN
|3.205 BYN