В аэропорту "Внуково" появились капсульные отели

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые капсульные отели появились в аэропорту Внуково, сообщает
Отели расположены в зонах вылета внутренних и международных рейсов.
"Внуково" стал первым и единственным аэропортом московского авиационного узла, предлагающим такую услугу.
Шесть капсул для сна расположены в зоне внутренних воздушных линий напротив бизнес-зала "Прокофьев", еще шесть – в зоне международных линий около выхода на посадку N24.
Каждая капсула оборудована надежной звукоизоляцией, кондиционером, имеет в расположении розетки, подсветку, сейф, бесплатный Wi-Fi и телевизор. На панели внутри капсулы расположен футуристический дисплей, указывающий дату, время и температуру.-0-
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