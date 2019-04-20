В аэропорту "Внуково" появились капсульные отели

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые капсульные отели появились в аэропорту Внуково, сообщает "МИР 24" .

Отели расположены в зонах вылета внутренних и международных рейсов.

"Внуково" стал первым и единственным аэропортом московского авиационного узла, предлагающим такую услугу.

Шесть капсул для сна расположены в зоне внутренних воздушных линий напротив бизнес-зала "Прокофьев", еще шесть – в зоне международных линий около выхода на посадку N24.

Каждая капсула оборудована надежной звукоизоляцией, кондиционером, имеет в расположении розетки, подсветку, сейф, бесплатный Wi-Fi и телевизор. На панели внутри капсулы расположен футуристический дисплей, указывающий дату, время и температуру.-0-