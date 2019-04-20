Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 апреля 2019, Сб
+5°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3557
USD 2.095
RUB 3.2765
Главное
Александр Лукашенко О суверенитете, развитии страны и предстоящих выборах - Лукашенко обратился с ежегодным Посланием
Президент
Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году
Президент
Лукашенко требует от правительства создавать среду для здоровой и честной конкуренции
Президент
Руководители Дубайского МФЦ посетили комплекс "Минск Мир" и были впечатлены увиденным
Экономика
Послание Президента к народу и парламенту – мнения
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В аэропорту "Внуково" появились капсульные отели
01:01 Технологии
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 30 апреля
00:15 Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: Иудеи празднуют Песах
23:45 Общество
Хоккеисты ЦСКА впервые выиграли Кубок Гагарина
23:11 Спорт
Белорусские хоккеисты победили Финляндию на ЧМ (U-18) в Швеции
23:10 Спорт
Пожар на границе Китая и России уничтожил 87 домов, 263 человека остались без крова
22:35 В мире
Дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе "Олимпийский" посетили 22 тыс. человек
21:25 В мире
Беларусь самостоятельно определяет свою внутреннюю и внешнеполитическую повестку - Марзалюк
21:21 Политика
Пирштук: развитие экономики - гарант безопасности страны и достойного уровня жизни
21:03 Экономика
МИД Беларуси вновь выступил с критикой методов работы российского посла Бабича
20:57 Политика
"Белнефтехим" заявляет о резком ухудшении качества поступающей из России нефти
20:54 Экономика
Футболисты "Минска" поделили очки с "Дняпро", в четвертый раз подряд сыграв вничью в чемпионате Беларуси
20:51 Спорт
"Минск" разгромил брестский "Строитель" на старте Кубка Содружества по хоккею на траве
20:31 Спорт
Администрация Президента проведет выездные приемы граждан 23-25 апреля
19:53 Общество
Тема заботы о человеке проходила красной нитью в Послании Президента - депутат
19:41 Общество
Основная часть доходов бюджета Брестской области за январь-март сформирована в госсекторе
19:21 Регионы
Дебаты кандидатов в президенты Украины начались на киевском стадионе "Олимпийский"
19:16 В мире
Высшая школа должна смелее внедрять новые формы трудовых отношений - профессор БрГУ
19:03 Регионы
Практика молодого помощника руководителя поможет выявить перспективных управленцев - Завалей
18:53 Регионы
Алина Змушко побила рекорд Беларуси в стометровке брассом, державшийся с 1992 года
18:50 Спорт
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Республиканский субботник Республиканский субботник
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В аэропорту "Внуково" появились капсульные отели

Технологии 20.04.2019 | 01:01

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые капсульные отели появились в аэропорту Внуково, сообщает "МИР 24".

Отели расположены в зонах вылета внутренних и международных рейсов.

"Внуково" стал первым и единственным аэропортом московского авиационного узла, предлагающим такую услугу.

Шесть капсул для сна расположены в зоне внутренних воздушных линий напротив бизнес-зала "Прокофьев", еще шесть – в зоне международных линий около выхода на посадку N24.

Каждая капсула оборудована надежной звукоизоляцией, кондиционером, имеет в расположении розетки, подсветку, сейф, бесплатный Wi-Fi и телевизор. На панели внутри капсулы расположен футуристический дисплей, указывающий дату, время и температуру.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
аэропорт, гостиницы, Россия, самолет
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Лукашенко: правительство и местная власть должны незамедлительно реагировать на рост цен
Лукашенко поручил правительству подготовить решения о повышении пенсий
Администрация Президента проведет выездные приемы граждан 23-25 апреля
"Белнефтехим" заявляет о резком ухудшении качества поступающей из России нефти
Госпошлина в цене топлива и нюансы уплаты - Минфин прокомментировал предложения по дорожному сбору
МИД Беларуси вновь выступил с критикой методов работы российского посла Бабича
Амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси может коснуться 6,5 тыс. человек - Шуневич
Пресс-конференция о потребительских предпочтениях белорусской молодежи пройдет в БЕЛТА 23 апреля
ГАИ усилит контроль за дорожной обстановкой в выходные
Белорусские трансплантологи провели в Казахстане операцию по пересадке печени малышу
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3557 BYN 2.353 BYN 2.359 BYN
USD
2.095 BYN 2.093 BYN 2.096 BYN
RUB
3.2765 BYN 3.272 BYN 3.28 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко поставил основные задачи перед АПК: диктатура технологий и новые виды продукции
Все видео

Фотоновости

Первый этап турнира "Кожаный мяч" стартовал в Бресте
Все фото

Инфографика

Работа учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае Во время праздничных мероприятий будут дежурить медики. Службы скорой медицинской помощи будут переведены в режим повышенной готовности.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: народ Беларуси прошел через испытания и создал свое государство - страну для жизни
Лукашенко направил поздравление празднующим Песах белорусским евреям
Президент поздравил бывшего председателя Совета Республики Анатолия Рубинова с 80-летием
Политика
Цуй Цимин. Фото из архива Визит Лукашенко в Пекин важен для китайской стороны - Цуй Цимин
Беларусь самостоятельно определяет свою внутреннюю и внешнеполитическую повестку - Марзалюк
МИД Беларуси вновь выступил с критикой методов работы российского посла Бабича
Экономика
Александр Шумилин. Фото из архива Более 20 крупных инновационных производств планируется открыть в этом году
Пирштук: развитие экономики - гарант безопасности страны и достойного уровня жизни
"Белнефтехим" заявляет о резком ухудшении качества поступающей из России нефти
Происшествия
Фото из архива Руководителей Гродненского облпотребобщества и филиала "Белкоопстрах" задержали за взятки
Пропавших в Логойском районе подростков нашли в шалаше у озера
Легковушка сбила четырех девушек на переходе в Бресте
Общество
Фото из архива Зарплата в образовании поэтапно должна вырасти до средней по стране - Карпенко
ФОТОФАКТ: Иудеи празднуют Песах
Администрация Президента проведет выездные приемы граждан 23-25 апреля
Регионы
Фото из архива Около 420 тыс. жителей Брестской области присоединятся к республиканскому субботнику
Основная часть доходов бюджета Брестской области за январь-март сформирована в госсекторе
Высшая школа должна смелее внедрять новые формы трудовых отношений - профессор БрГУ
Спорт
Фото IIHF Белорусские хоккеисты победили Финляндию на ЧМ (U-18) в Швеции
Хоккеисты ЦСКА впервые выиграли Кубок Гагарина
Футболисты "Минска" поделили очки с "Дняпро", в четвертый раз подряд сыграв вничью в чемпионате Беларуси
Культура
Фото посольства Беларуси в России Презентация Бреста в качестве культурной столицы СНГ состоялась в Москве
Дни культуры Беларуси стартовали в Японии
Большой театр Беларуси покажет балет "Спартак" в Пекине
В мире
Фото УКРИНФОРМ Дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе "Олимпийский" посетили 22 тыс. человек
Пожар на границе Китая и России уничтожил 87 домов, 263 человека остались без крова
Дебаты кандидатов в президенты Украины начались на киевском стадионе "Олимпийский"
Калейдоскоп
Работа Федерико Борелла Sony World Photography 2019: лучшие снимки года
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 30 апреля
ФОТОФАКТ: Разгар сезона тюльпанов в Нидерландах
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Мир не без добрых идей
7 подсказок экспортеру
Вернуть имя
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия