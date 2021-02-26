В Антарктиде нашли призрачную частицу, пролетевшую 700 млн световых лет

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые впервые смогли зафиксировать сигналы от двух сверхмассивных черных дыр, поглощающих окружающие их звезды. Одна из них весила 30 млн солнечных масс и располагалась на расстоянии 750 млн световых лет от Солнечной системы, сообщает "МИР 24".

Свет, возникший при поглощении звезды, был замечен в апреле 2019 года. Шесть месяцев спустя телескоп в Антарктиде зафиксировал высокоэнергетическую призрачную частицу-нейтрино, которая, по-видимому, была выброшена во время этого события.

Второй космический "инцидент" был связан с черной дырой в миллион солнечных масс, находящейся на расстоянии 700 млн световых лет. Она уничтожила соседнюю звезду в августе 2015 года, затем последовала пауза. В феврале 2016-го был зафиксирован внезапный всплеск радиоволн. Еще один всплеск последовал спустя почти четыре года, в июле 2019-го.

Оба случая связаны с так называемыми событиями приливного разрушения, когда сверхмассивная черная дыра разрывает звезду на куски, используя свое колоссальное гравитационное притяжение. Такие катаклизмы до сих пор не очень хорошо изучены, и астрономы надеются с помощью новых данных лучше понять их механизм.

Исследователи классифицируют события приливного разрушения как "преходящие" явления, потому что вспышки длятся всего несколько дней. Не совсем ясно, откуда именно в таких случаях исходит свет.

Ученые создали несколько компьютерных моделей, каждая из которых иллюстрирует разное поведение гибнущих звезд. Но известно, что во время поглощения черная дыра выбрасывает некоторое количество вещества обратно в космос, а остальное создает яркий диск.

Экстремальные процессы, происходящие вокруг черных дыр, могут значительно ускорять частицы. Нейтрино - крошечные частицы, примерно в 500 тыс. раз легче электрона. Будучи нейтральными (не имеющими заряда), они не взаимодействуют с большим количеством частиц, когда летят через космос.

Одна такая частица направилась к Земле. Ее обнаружили погребенной в антарктических льдах. Она была зарегистрирована Нейтринной обсерваторией IceCube. Исследователи назвали ее IC191001A и подсчитали, что она содержит почти 1 квадриллион электрон-вольт энергии.

"Неизвестно, почему она появилась через шесть месяцев после самого события поглощения звезды", - отметили астрономы. Ученые также не могут объяснить, с чем связаны "отложенные" всплески излучения в случае второго катаклизма. Но надеются, что дальнейшие исследования помогут им раскрыть эту тайну.-0-