В Австралии пользователи уходят из Facebook из-за запрета на публикацию новостей

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии число пользователей местной социальной сети LITT выросло на 50%, после того как компания Facebook запретила публиковать на своей платформе новости, сообщает Daily Mail.

На прошлой неделе Facebook лишила пользователей в Австралии возможности делиться новостями, а также просматривать местные и международные новости. Под ограничения подпал даже ряд страниц австралийских госучреждений. В частности, несколько медицинских организаций, публиковавших данные об ограничениях в связи с пандемией COVID-19, метеорологическая служба в районе паводка и пожарное ведомство в регионе, где в данный момент сохраняется большая угроза лесных пожаров.

Компания прибегла к таким мерам из-за готовящегося в стране закона, согласно которому, в Австралии Facebook, Google и другие интернет-платформы могут обязать платить издательским домам за распространение их контента. Таким образом власти Австралии хотят перенаправить часть доходов интернет-гигантов от рекламы традиционным СМИ.

В Facebook заявили, что их компания не ворует новостной контент, и сами издатели решают, распространять ли свои статьи в Facebook.

Тем не менее миллионы австралийцев были возмущены решением Facebook ограничить их право распространять новости. Многие требовали вообще прекратить пользоваться Facebook.

Один из основателей LITT Брент Томпсон заявил, что их социальная сеть - это альтернатива для австралийцев, которые массово уходят из Facebook. Компания предложила себя в качестве платформы для публикаций материалов австралийских газет, новостных порталов, телеканалов и радиостанций.

Брент Томпсон также отметил, что австралийские компании потратили $674 млн на рекламу в Facebook в 2019 году, в то время как Facebook заплатил Австралии только $17 млн налогов за аналогичный период.

Он также сказал, что на платформе LITT новости всегда будут доступны пользователям для чтения. Компания также ведет переговоры с некоторыми СМИ, чтобы решить, как можно монетизировать их контент в соответствии новациями в законодательстве.

По словам Брента Томпсона, преимуществом LITT также является система модерации. Пользователи могут сообщать о неприемлемом контенте и получить гарантированный ответ - в отличие от Facebook, который был подвергнут критике за медленное удаление сообщений, разжигающую ненависть.-0-