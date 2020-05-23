В Австралии зафиксирована самая высокая в мире скорость интернета

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Австралии утверждают, что зафиксировали самую высокую в мире скорость передачи данных в интернете - 44,2 терабита в секунду, сообщает BBC.

На такой скорости пользователи могли загружать более тысячи фильмов высокой четкости менее чем за секунду.

Исследователи заявили, что достигли новой рекордной скорости, используя устройство 'micro-comb'. Австралийская команда надеется, что их результаты позволят увидеть, как интернет-соединения могут выглядеть в будущем.

Сейчас такая скорость передачи данных превосходит потребности потребителей, однако предполагается, что их запросы будут расти. В том числе это будет связано с тем, что все большему числу людей интернет понадобится для удаленной работы и общения. Результаты исследований также могут применить в медицине, образовании, финансах и электронной коммерции.-0-