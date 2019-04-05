В Австрии успешно испытали "летающее такси"

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Австрии Вене провели успешное испытание "летающего такси", сообщает Reuters .

Инновационное транспортное средство, которое получило название EHang 216, было разработано австрийско-китайской компанией FACC совместно с китайским производителем беспилотников EHang.

Во время испытаний "летающее такси" поднялось над полем австрийского стадиона Generali Arena, а затем опустилось на землю. По словам разработчиков, транспортное средство прошло всесторонние испытания и практически готово к массовому производству.

Внешне "летающее такси" похоже на огромный дрон с винтами и кабиной для пассажиров, его вес составляет 340 кг. Судно может развивать скорость до 150 км/ч и способно перевозить двух пассажиров.

Ожидается, что в будущем подобные такси смогут перевозить пассажиров на короткие расстояния, а также доставлять промышленное и медицинское оборудование.

В FACC сообщили, что стоимость машины составит 300 тыс. евро. Компания уже получила несколько тысяч заказов, при этом самый высокий спрос на "летающее такси" в Китае.-0-