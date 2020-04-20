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20 апреля 2020, 09:01

В Байнете рекордно подорожали "коронавирусные" домены

Рыночная стоимость доменных имен, которые соотносятся с проблемами пандемии коронавируса, резко выросла. По оценкам экспертов HostFly.by из-за пандемии цена на некоторые доменные имена в Байнете достигла рекордных показателей в 15–35 тысяч долларов. Аналогичные темпы роста демонстрируют имена, связанные с дистанционной работой или обучением.

Эксперты указывают, что рыночная стоимость доменных имен, которые имеют смысловую привязку к пандемии стала значительно выше. В частности, "подорожали" домены, связанные с названием вируса. В список самых дорогих попал даже домен известной белорусской торговой сети.

В зоне .by:

- korona.by.

- virus.by.

- coronavirus.by.

- covid.by.

- covid19.by.

- pandemia.by.

В зоне .бел:

- корона.бел.

- вирус.бел.

- коронавирус.бел.

На момент написания статьи в Беларуси до сих пор свободны доменные имена и, соответственно, цена на них стандартная (25,20 руб.): mypandemia.by, пандемия.бел, covid24.by, epidemiya.by, эпидемия.бел, stopkorona.by, стопкорона.бел. В международных зонах подобные доменные имена уже заняты.

Повысились в цене и домены на медицинскую тематику. Их цена заметно возросла с началом пандемии:

В зоне .by:

- med.by.

- apteka.by.

- doctor.by.

- spirt.by.

- maska.by.

- antiseptik.by.

- antiseptic.by.

- belmed.by.

- apteka24.by.

В зоне .бел:

- аптека.бел.

- доктор.бел.

- маска.бел.

- антисептик.бел.

- аптека24.бел.

До сих пор свободны (на момент написания статьи)и, соответственно, цена на них стандартная (25,20 руб.): белмед.бел, спирт.бел, аптэка.бел, mydoctor.by.

Распространение коронавируса стало драйвером роста цен на доменные имена, которые связаны с удаленной работой и самоизоляцией:

- grechka.by.

- udalenka.by.

- sididoma.by.

- stayhome.by.

До сих пор свободны и,соответственно, цена на них стандартная (25,20 руб.): удаленка.бел, myudalenka.by, stayathome.by, сидидома.бел, грэчка.бел, grecha.by, греча.бел, rabotadoma.by, работадома.бел.

По словам аналитиков, высокая стоимость "коронавирусных" доменов оправдана значительным вниманием к этой теме во всем мире. Как только опасность заражения вирусом снизится, ценность упомянутых доменов может упасть до минимальных значений. Однако, судя по тенденциям, часть доменных имен, связанных с сервисами удаленной работы, может демонстрировать уверенный рост в будущем. Аналитики хостинг-провайдера и регистратора доменных имен HostFly.by считают инвестиции в подобные домены и сервисы перспективными.

"Велика вероятность, что режим дистанционной работы и учебы станет для отдельных компаний и образовательных учреждений приоритетным. Поэтому тематические сервисы будут развиваться и получать частные и государственные инвестиции. Не потеряет актуальности и медицинская тема. Уже сейчас можно прогнозировать существенное увеличение роли медицинского информирования онлайн, а также появления сервисов для дистанционной диагностики и лечения людей. Соответственно, спрос на тематические доменные имена будет расти, повышая их цену", - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Стоит отметить, что в США и Европе власти вводят дополнительные меры, чтобы остановить массовую покупку связанных с пандемией доменных имен. Аналитики HostFly.by указывают на новую тенденцию покупки доменов с упоминанием известного бренда и коронавируса.

Например, google-covid.com или facebook-corona.com. Это вынуждает владельцев оригинальных торговых марок применять меры по защите своих интересов в Сети. В частности, компании Facebook пришлось выкупить около 1 тысячи подобных доменов. В Google привлекли к решению проблемы собственных юристов.

Глава HostFly.by подчеркнул, что законодательство Беларуси защищает компании от незаконного использования зарегистрированных торговых марок.

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