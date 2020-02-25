В Байнете стартует масштабная программа по поддержке белорусского языка

Специальная программа, направленная на поддержку белорусского языка, заработает в Байнете. Ожидается, что все авторские ресурсы, публикующие материалы на белорусском языке, получат эксклюзивные условия размещения в Сети с использованием современных облачных технологий.

Реализацией программы займется хостинг-провайдер HostFly.by, оказывающий услуги по регистрации доменных имен и размещению интернет-ресурсов в сети Интернет.

"Мы готовы поддержать авторские проекты, использующие белорусский язык для выражения взглядов, мнений или иллюстрации происходящих в нашей республике событий. На поддержку могут рассчитывать как полностью белорусскоязычные, так и ресурсы, публикующие материалы на русском и белорусском языках", - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Для белорусскоязычных ресурсов HostFly.by готов предоставить эксклюзивные условия размещения на своем облачном хостинге.

"Администраторы, руководители проектов и компании, владеющие подобными сайтами, могут обратиться к нам для получения специального предложения. Будут учтены технические требования и пожелания. Мы готовы предложить лучшие условия на рынке", - подчеркнул Александр.

Кроме облачного хостинга HostFly.by располагает полным набором цифровых инструментов для размещения и поддержки работоспособности проектов в Сети.

Александр Хмыль подчеркнул, что благодаря белорусскому языку многие проекты в Байнете сохраняют национальную идентичность, а HostFly.by заинтересован в их поддержке и стимулировании появления новых онлайн-ресурсов.

Принять участие в программе могут проекты в доменных зонах БЕЛ и BY при условии, что они публикуют материалы на белорусском языке. Не обязательно, чтобы белорусский был основным языком коммуникации с читателями. Заявки могут подать все ресурсы. Главное условие - наличие авторских материалов на белорусском языке. В отдельных случаях могут рассматриваться идеи по созданию новых сайтов. Для этого нужно предоставить описание проекта и план по его реализации.

Заявку на размещение на хостинге HostFly.by можно отправить по адресу: bel@hostfly.by. Укажите также доменное имя проекта, тематику и контакты владельца.

Размещение рекламы на БЕЛТА