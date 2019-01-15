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В Беларуси 4G станет быстрее

Технологии 15.01.2019 | 10:00
Фото из архива
Фото из архива

Единый инфраструктурный оператор beCloud объявляет о внушительном расширении сети 4G в Беларуси - до конца первого полугодия в стране значительно увеличится количество базовых станций LTE, емкость сети расширится в два раза.

Сегодня белорусский 4G уверенно работает в частотном диапазоне 1800 МГц, до недавнего времени новый для страны диапазон 2600 МГц находился в резерве. Сейчас же данный диапазон используется в самых загруженных локациях Минска и всех областных центров, а также в Пинске, Островце, Барановичах, Мозыре и других районных центрах страны. А в ближайшие шесть месяцев beCloud обеспечит значительное расширение - количество базовых станций 2600 МГц увеличится до пятисот.

"Подобные изменения позволят инфраструктурному оператору безоговорочно обеспечить более высокую скорость передачи данных для белорусских пользователей даже при сохраняемой большой нагрузке на базовые станции. Добавлю, что подобных значительных изменений на рынке мобильных услуг в Беларуси до сегодняшнего момента просто не существовало. beCloud как инфраструктурному оператору, единственному развивающему технологию в нашем регионе, удалось кардинально поменять телеком-бизнес и всего лишь за три года сделать 4G доступным как в Минске, так и в регионах", - отмечает генеральный директор beCloud Олег Седельник.

Емкость сети LTE увеличится на четверть благодаря полученному beCloud дополнительному частотному ресурсу 5 МГц диапазона 1800. Кроме того, оператором начаты работы по проектированию еще четырехсот базовых станций данного диапазона в Минске и областных центрах. Таким образом, только в диапазоне 1800 будет работать уже больше двух тысяч базовых станций 4G.

Увеличился и страновой процент охвата населения до 75%, расширился диапазон часов наибольшей нагрузки работы сети - с 19.00 до 02.00, в это время пользователи LTE загружают наибольшее количество трафика.

"Мы открыты для работы со всеми белорусскими мобильными операторами и предлагаем равные условия для всех компаний. Наши масштабные планы реализуются в срок, что подтверждается результатами работы в 2018 году. Аудитория 4G стремительно увеличивается, технические специалисты beCloud ежедневно фиксируют рост объема пользовательского трафика. Только за прошедший год абоненты 4G в Беларуси сгенерировали в четыре раза больше трафика по отношению к 2017 году - 140 тысяч террабайт. В новом году beCloud, как единый белорусский оператор, занимающийся развитием технологии в стране, приложит все усилия, чтобы 4G стал доступен как можно большему количеству белорусских пользователей. К сожалению, не все операторы готовы оперативно организовывать сотрудничество, и сейчас принятие решения находится на их стороне", - продолжил Олег Седельник.

Напомним, компания beCloud работает в Беларуси по модели инфраструктурного оператора. Техническими специалистами компании был изучен опыт нескольких десятков стран (Швеции - операторы Svenska UMTS-Licens AB, 3G Infrastracture Services AB, Net4Mobility, США - Ligado Networks, Великобритании - Moble Broadband Network Ltd., Китая - China Unicom, China Telecom, в России операторами МТС, Мегафон и Вымпелком в 35 регионах осуществляется совместное использование радиочастотного спектра и инфраструктуры).

В масштабе Беларуси данная модель позволяет мобильным операторам предоставлять абонентам более качественные услуги связи, снизить капитальные и операционные затраты на строительство сети и, как следствие, снизить себестоимость оказываемых услуг пользователям, уменьшить сроки развертывания сети, повысить эффективность использования радиочастотного спектра и создать равные возможности для всех операторов электросвязи в условиях ограниченности доступного радиочастотного спектра.

В Беларуси к сети 4G beCloud, работающей по технологии LTE, подключены абоненты мобильных операторов МТС и life:).

За дополнительной информацией обращайтесь: Медиацентр beCloud Алина Шеповалова, +375 29 250-25-26

pr@becloud.by

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