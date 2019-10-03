В Беларуси будет расширяться применение правил и международных регламентов по защите персональных данных

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такое мнение высказал эксперт по защите информации компании ActiveCloud Антон Грецкий, выступая на международном гранд-форуме BIT-2019 в Минске.

Он заметил, что, несмотря на отсутствие национального закона о персональных данных, белорусские компании заинтересованы применять международные правила и существующий европейский регламент по защите персональных данных.

"Европейский регламент GDPR - обеспечивает безопасность персональных данных граждан Евросоюза. Однако многие белорусские компании стремятся соответствовать этим требованиям, потому что правильно оценивают не только свое желание работать на рынке ЕС, но и возможность скорого появления аналогичных требований в нашей республике", - сказал Антон Грецкий.

Эксперт отметил, что разработанные в Европе правила - это хороший опыт, который наверняка будет применяться в других странах, за пределами Европейского союза.

"Если вы хотите работать на европейском рынке и оказывать услуги гражданам Евросоюза, вы должны соблюдать эти требования. И дело не в штрафных санкциях, которые за пределы ЕС пока не распространяются, вопрос в репутации бизнеса, готовности следовать разумным требованиям по информационной безопасности. Сегодня репутацию можно испортить, не выполняя требования и рекомендации по защите информации. Наверняка поэтому многие белорусские компании проходят аудит на соответствие требованиям GDPR", - отметил эксперт.

Кроме готовности отдельных компаний к требованиям европейского регламента в Беларуси уже есть пример применения передового опыта защиты данных. Например, требования GDPR исполнялись организаторами II Европейских игр, которые проходили в Беларуси летом 2019 года.

"Это один из проектов, в который был имплементирован GDPR. В страну приехало большое число европейских спортсменов и туристов. Готовились документы, регламенты, они затем согласовывались с европейскими олимпийскими комитетами. Так что можно сказать, что GDPR у нас в стране уже работает", - сказал Грецкий.

Эксперт уверен, что в нашей стране скоро на законодательном уровне будут введены правила защиты персональных данных.

"В законе о персональных данных, который пока проходит утверждение законодательными органами, будет введено понятие обработки персональных данных, хранения, удаления информации. Появится четкая схема получения согласия на сбор и обработку персональных данных. Также будут описаны процедуры получения этого согласия, процедуры отзыва. После вступления в силу в Беларуси этого закона отношение к информации и ее защите изменится в лучшую сторону".

Напомним, что закон о персональных данных уже прошел первое чтение в Палате представителей. После принятия во втором чтении он должен быть принят Советом Республики и подписан Президентом. Закон вступит в силу после его официального опубликования. Ожидается, что он окажет существенное влияние не только на предприятия, непосредственно работающие с персональными данными, но и на интернет-торговлю, которая собирает и обрабатывает информацию о клиентах и покупателях.-0-