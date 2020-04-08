8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готов к запуску второй университетский наноспутник, сообщил сегодня на пресс-конференции директор НИРУП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белгосуниверситет два года назад запустил маленький спутник BSU Sat-1. Сейчас готов к запуску еще один космический аппарат, при создании которого отрабатываются различные технологии как производства космической техники, так и ее использования. Так что активно ведется и подготовка кадров, что говорит о развитии в Беларуси полнофункциональной космической отрасли", - сказал Сергей Золотой.

Наноспутник BSU Sat-1 Белгосуниверситета вывели на орбиту 29 октября 2018 года в Китае с космодрома Цзюцюань. Он стал первым университетским спутником в системе белорусского образования и третьим объектом отечественного происхождения на околоземной орбите. При незначительных габаритах (вес - около 1,6 кг) он обладает всеми характеристиками больших универсальных спутников: оснащен системами энергоснабжения, управления, ориентации и стабилизации, телекоммуникации, комплексом технологической и научной полезной нагрузки. На нем установлена цифровая камера, радиационный спектрометр, инфракрасный детектор и другое специальное оборудование. Программное обеспечение для работы спутника разработано учеными БГУ. Полетная программа создавалась индивидуально под технические характеристики ракеты-носителя, служебной платформы спутника и задач целевой аппаратуры.-0-