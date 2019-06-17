В Беларуси из-за высоких темпов роста ИТ-сектора может возникнуть дефицит дата-центов

Постоянно растущий спрос на услуги облачных операторов может привести в будущем к дефициту мощностей существующих в республике дата-центров (ЦОДов). Об этом журналистам рассказал директор ведущего облачного оператора ActiveCloud Павел Гончар. Он отметил, что пока резервов развития построенных ЦОД достаточно, чтобы обеспечивать все процессы цифровизации Беларуси. Но в будущем, с ростом ИТ-сектора и появлением множества крупных цифровых проектов, потребуется строительство дополнительных центров обработки данных.

По словам Павла Гончара, в Беларуси очень высокий спрос на услуги облачных операторов как со стороны частного бизнеса, так и государства.

"Да, белорусский рынок облачных услуг сейчас активно растет. При этом он отличается от рынка в России, где идет активное расширение и перераспределение существующих клиентов между крупными игроками. К нам в российский офис приходят в основном уже мультиоблачные клиенты, у которых один проект находится у одного провайдера, второй и третий – у другого. Для таких клиентов не нужно содержать большой штат ИТ-специалистов, ведь нет потребности в помощи по первичному переходу в облако со стороны оператора. А вот в Беларуси, несмотря на то что мы продаем облако E-Cloud на базе дорогой лицензионной технологии VMware, спрос на него такой, что превышает наши первоначальные ожидания примерно в четыре раза, и при этом для большинства клиентов – это первый виртуальный опыт. Это очень интересно, когда в стране при скромном экономическом росте возник устойчивый спрос на облака, как способ оптимизировать затраты на ИT", – сказал Павел Гончар журналистам.

Говоря о наиболее востребованных услугах, топ-менеджер подчеркнул, что речь идет именно об облачных решениях, которые раньше не были настолько популярными в Беларуси. Сейчас же белорусский бизнес не просто абстрактно интересуется "облаками", а переносит в них свои ключевые проекты. Павел Гончар уверен, что Беларуси скоро потребуются дополнительные мощности для работы с цифровыми данными. Если спрос на подписочные решения будет расти такими же темпами, как и сейчас, то функционирующих дата-центров будет не хватать.

"По рынку даже близко не видно, что он насыщен. Сейчас мы в подавляющем большинстве случаев подключаем новых клиентов, которые еще не обслуживались у других операторов. Косвенный фактор продолжающего развиваться рынка — растущий средний чек.

Эксперт считает, что инициировать строительство новых ЦОДов и привлечение для этого инвестиций нужно будет начинать уже очень скоро.

"С ЦОДами проблема заключается в том, что это очень длинные инвестиции. Период возврата растягивается на 10–15 лет. Это абсолютно стабильный и положительный процесс, хотя рентабельность довольно низкая", – сказал Павел Гончар.

При этом он отметил, что в Беларуси удалось создать рынок качественных услуг по обработке данных. В стране практически не осталось дата-центров и операторов, работающих с нарушением стандартов и требований по безопасности.

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