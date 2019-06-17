В Беларуси из-за высоких темпов роста ИТ-сектора может возникнуть дефицит дата-центов

Постоянно растущий спрос на услуги облачных операторов может привести в будущем к дефициту мощностей существующих в республике дата-центров (ЦОДов). Об этом журналистам рассказал директор ведущего облачного оператора
По словам Павла Гончара, в Беларуси очень высокий спрос на услуги облачных операторов как со стороны частного бизнеса, так и государства.
"Да, белорусский рынок облачных услуг сейчас активно растет. При этом он отличается от рынка в России, где идет активное расширение и перераспределение существующих клиентов между крупными игроками. К нам в российский офис приходят в основном уже мультиоблачные клиенты, у которых один проект находится у одного провайдера, второй и третий – у другого. Для таких клиентов не нужно содержать большой штат ИТ-специалистов, ведь нет потребности в помощи по первичному переходу в облако со стороны оператора. А вот в Беларуси, несмотря на то что мы продаем облако E-Cloud на базе дорогой лицензионной технологии VMware, спрос на него такой, что превышает наши первоначальные ожидания примерно в четыре раза, и при этом для большинства клиентов – это первый виртуальный опыт. Это очень интересно, когда в стране при скромном экономическом росте возник устойчивый спрос на облака, как способ оптимизировать затраты на ИT", – сказал Павел Гончар журналистам.
Говоря о наиболее востребованных услугах, топ-менеджер подчеркнул, что речь идет именно об облачных решениях, которые раньше не были настолько популярными в Беларуси. Сейчас же белорусский бизнес не просто абстрактно интересуется "облаками", а переносит в них свои ключевые проекты. Павел Гончар уверен, что Беларуси скоро потребуются дополнительные мощности для работы с цифровыми данными. Если спрос на подписочные решения будет расти такими же темпами, как и сейчас, то функционирующих дата-центров будет не хватать.
"По рынку даже близко не видно, что он насыщен. Сейчас мы в подавляющем большинстве случаев подключаем новых клиентов, которые еще не обслуживались у других операторов. Косвенный фактор продолжающего развиваться рынка — растущий средний чек.
Эксперт считает, что инициировать строительство новых ЦОДов и привлечение для этого инвестиций нужно будет начинать уже очень скоро.
"С ЦОДами проблема заключается в том, что это очень длинные инвестиции. Период возврата растягивается на 10–15 лет. Это абсолютно стабильный и положительный процесс, хотя рентабельность довольно низкая", – сказал Павел Гончар.
При этом он отметил, что в Беларуси удалось создать рынок качественных услуг по обработке данных. В стране практически не осталось дата-центров и операторов, работающих с нарушением стандартов и требований по безопасности.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3307 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0655 BYN
|2.061 BYN
|2.066 BYN
|RUB
|3.2077 BYN
|3.2 BYN
|3.209 BYN