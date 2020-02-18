В Беларуси обновили интерактивную навигационную карту с онлайн-доступом

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновили интерактивную навигационную карту страны с онлайн-доступом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"На основе государственных навигационных карт, созданных ГП "Белгеодезия" в 2019 году, полностью обновлена информация о 25 населенных пунктах Беларуси. Также на интернет-ресурс добавлена информация о 81 поселке городского типа и сельских населенных пунктах Минского района", - отметили в пресс-службе. Одновременно все обновления стали доступны и в мобильном приложении BelgeoMap.

Изменения претерпел и функционал. Добавлены инструменты для измерения расстояний и площадей на навигационной карте и функция поиска: теперь найти населенный пункт, улицу или конкретный адрес стало еще проще.-0-