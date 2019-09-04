В Беларуси открыли первый в СНГ компьютерный класс для людей с нарушением зрения

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания-резидент Парка высоких технологий "Гейм Стрим" совместно с Минским государственным колледжем электроники к новому учебному году открыли компьютерный класс для первой в СНГ группы учащихся с нарушением зрения, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

"Мир high-tech представляет собой без преувеличения уникальную среду, где все в полной мере равны в доступе к самым современным знаниям, к самому востребованному образованию, где полностью отсутствуют барьеры, мешающие самовыражению и проявлению творческого начала", - отметили в компании.

Минский государственный колледж электроники - первый республиканский ресурсный центр инклюзивного образования, в котором организовано обучение учащихся-инвалидов (с нарушением слуха, колясочников и др.) по таким специальностям, как программирование, робототехника, автоматизация, мобильные программные системы.

Также работники компании-резидента ПВТ откликнулись на просьбу территориального центра защиты инвалидов Заводского района Минска о помощи инвалидам-колясочникам. За счет средств сотрудников приобретен ультрасовременный гусеничный лестничный подъемник-ступенькоход, способный компенсировать ограниченные двигательные способности даже при отсутствии в помещениях лифтов и пандусов.-0-