В Беларуси открывают новую IT-вакансию, где нужно думать как хакер

Во всем мире активно обсуждают последствия несанкционированных доступов к различным информационным системам и программным комплексам. С развитием технологий эта тема становится все более актуальной для любого государства, бизнеса и обычного пользователя.

Защитой данных от атаки хакеров занимаются эксперты в области информационной безопасности. В западных странах специалисты такого профиля давно востребованы, а для их подготовки разработаны специальные программы обучения в университетах. Наличие таких сотрудников в штате стало привычным для западного IT-рынка.

В Беларуси о поиске Senior Security Testing Engineer (Researcher) объявила компания Helmes Bel, специализирующаяся на создании программных продуктов в автостраховании, телекоммуникациях, здравоохранении и банковских технологиях.

Речь идет о специалисте, который, моделируя нестандартные ситуации доступа к данным еще на этапе разработки продукта, сумеет находить слабые места в программном обеспечении. В отличие от пентестера (penetration tester), выполняющего действия по алгоритму для обнаружения уязвимостей продуктов, исследователь в области информационной безопасности будет самостоятельно прогнозировать стратегии и методы взлома, а после – предлагать способы защиты от потенциальной угрозы.

"По прогнозам, к 2021 году во всем мире количество открытых вакансий в сфере информационной безопасности достигнет 3,5 млн. С ростом внедрения информационных технологий во все сферы возрастет и необходимость в квалифицированных специалистах данного профиля", – говорит Макс Мирончик, директор по развитию компании.

Несколько лет назад в США зафиксировали случай уязвимости около 500 тысяч кардиостимуляторов, вследствие чего злоумышленники могли бы получить доступ к управлению устройствами на расстоянии 50-ти метров. К счастью, изготовитель успел выпустить программное обновление, что предотвратило непредсказуемые последствия взлома.

"Senior Security Testing Engineer (Researcher) – перспективная специальность в IT. Конечно, мы понимаем, что специалистов, соответствующих всем критериям вакансии на белорусском рынке, возможно, пока и нет. Однако компания готова работать над развитием профессиональных навыков сотрудников. Для этого у нас налажены контакты с экспертами, которые, в том числе, преподают в европейских университетах. Они будут заниматься обучением наших специалистов. Также мы, как компания с эстонскими корнями, будем опираться на существующий опыт в информационной безопасности наших коллег из таллинского офиса, – добавляет Макс Мирончик. – Подготовленные сотрудники нового профиля станут ценным как для нас, так и всего белорусского IT-рынка в целом с исследовательской точки зрения. Именно поэтому делаем акцент на researcher-специалистах".

Претендент на позицию security testing engineer (researcher) должен продемонстрировать реальный опыт исследовательской работы в области информационной безопасности, степень бакалавра в CS, CE или математики и внушительный список технических навыков. Кроме того, как исследователь кандидат должен обладать навыками ведения аналитической работы, иметь высокий уровень самоорганизации и самостоятельности в принятии решений.