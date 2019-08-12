В Беларуси появились электронные сим-карты

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 первым в Беларуси запустил электронные сим-карты - eSIM. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель генерального директора компании по потребительскому сегменту Ирина Савина, передает корреспондент БЕЛТА.

Виртуальная цифровая карта eSIM обладает теми же функциями, что и стандартная сим-карта. Однако благодаря eSIM в одном телефоне теперь может быть до пяти абонентских профилей (т.е. разных номеров). Для подключения eSIM требуется физическая идентификация абонента.

Компания также презентовала приложение "Мой А1", которое поможет проверить баланс и остатки трафика, узнать возможности при исчерпании трафика, поменять тарифный план, подключить или отключить услуги, узнать об акциях и скидках. Сегодня же начались продажи первого смартфона "А1 Альфа", Беларусь стала третьей страной, где его можно приобрести.

Еще один продукт компании - "Умный дом", который готовится к запуску в скором времени.

Компания velcom завершила ребрендинг и с 12 августа стала A1. Что касается изменений для абонентов, то, например, уже сейчас можно увидеть измененное название сети - A1 BY, центры продаж стали центрами цифровых услуг A1.

Отвечая на вопрос о тарифной политике, Ирина Савина отметила, что при ребрендинге произошло значительное упрощение мобильного портфеля, количество опций сократилось, они стали более понятными. "Компания будет придерживаться установления честных цен на рынке", - сказала представитель А1.

Компания также подтвердила готовность инвестировать в 5G. В ближайшее время будет запущена тестовая зона 5G, чтобы продемонстрировать преимущества технологии.

A1 - провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года входит в состав группы A1 Telekom Austria Group. До августа 2019 года оператор вел операционную деятельность под брендом velcom.

Абонентами мобильной связи A1 в Беларуси являются более 4,87 млн человек, более 1 млн домохозяйств имеют доступ к сети фиксированной связи по технологиям GPON и Ethernet во всех областных городах и большинстве районных центров. Кроме того, A1 предоставляет услуги цифрового телевидения IPTV под брендом VOKA, а также услуги хранения данных и облачные сервисы на базе собственного дата-центра.

A1 Telekom Austria Group - ведущий провайдер телекоммуникационных услуг и цифровых решений в Центральной и Восточной Европе с общим числом пользователей более 25 млн. Компания работает в семи странах: Австрии, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии и Северной Македонии. Ее общий доход на рынке телекоммуникационных услуг и в финансовом секторе составил на конец 2018 года 4,47 млрд евро. Штат всех компаний группы насчитывает около 19 тыс. сотрудников. A1 Telekom Austria Group является европейским подразделением компании America Movil - одного из крупнейших мировых провайдеров беспроводных услуг.-0-