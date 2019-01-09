В Беларуси продлили возможность использования карточек без чипа до 2023 года

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использовать на территории Беларуси банковские платежные карточки без микропроцессора стандарта EMV можно будет до 1 января 2023 года (ранее был установлен срок до 1 января 2022 года). Это предусмотрено постановлением Национального банка от 28 декабря 2018 года №636, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

С 1 января 2020 года в устанавливаемых банкоматах и инфокиосках банков должен быть организован прием карточек платежной системы БЕЛКАРТ с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV или только с микропроцессором стандарта EMV, а также регистрация операций с их использованием по технологии EMV. С 1 января 2021 года такие карточки должны приниматься во всех банкоматах и инфокиосках банков.

Постановлением №636 урегулированы вопросы безопасности обращения карточек, а также работы объектов программно-технической инфраструктуры.-0-