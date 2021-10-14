В Беларуси продолжают расширять цифровые возможности с помощью скоростного интернета

МТС значительно расширил покрытие 4G-сети в диапазоне 800 МГц в Минской, Витебской и Могилевской областях в начале октября. В регионах дополнительно было установлено 130 новых базовых станций LTE-800. Теперь ускоренным мобильным интернетом могут воспользоваться жители небольших населенных пунктов и удаленных деревень страны, подключив мобильные устройства к 4G.

Новые базовые станции в диапазоне 800 МГц появились более чем в 50 населенных пунктах Минской области, около 50 — на Витебщине и в 30 Могилевской области.

Так, в Минской области связь четвертого поколения заработала в агрогородках Осовец, Слобода, Сосны и Налибоки. В Витебской области 4G-сеть стала доступна в агрогородках Бабиновичи и Козяны, деревнях Заборовье, Григоровщина и Ярево. В Могилевской области связью LTE-800 обеспечены агрогородки Лопатичи и Лобжа, деревни Бацевичи, Чигиринка и др.

Диапазон 800 МГц обладает большим радиусом действия, что позволяет охватывать более широкую территорию с меньшим числом базовых станций.

Проект по развитию LTE-800 в Беларуси стартовал в августе 2020 года в Гомельской области. Базовые станции в диапазоне 800 МГц также были запущены в Минской, Могилевской и Витебской областях. Проект по развитию технологии 4G реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud.

Абоненты МТС могут проверить, поддерживает ли смартфон или SIM-карта 4G-сеть, набрав USSD *464# и нажав кнопку вызова. После этого придет сообщение о состоянии гаджета.

Для подключения к 4G-сети смартфона на базе Android необходимо пройти путь: настройки — мобильная сеть — мобильная передача данных — предпочтительный режим сети — 4G/3G/2G.

Для владельцев iPhone или других гаджетов на базе IOS последовательность такая: настройки — сотовая связь — параметры данных — голос и данные — LTE. После изменения настроек нужно перезагрузить телефон, и произойдет автоматическое подключение к сети 4G.

Информационный партнер Белорусское телеграфное агентство