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16 ноября 2021, 11:49

В Беларуси "прокачали" мобильный 4G-интернет в 44 населенных пунктах

МТС продолжает планомерно расширять проникновение высокоскоростного интернета по всей Беларуси. 120 новых базовых станций сразу в трех частотных диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц запустили еще в 44 городах и поселках страны.

Внимание было уделено не столько географическому охвату новых территорий, сколько улучшению качества связи четвертого поколения там, где она уже присутствует. Базовые 4G-станции устанавливались в тех локациях, где ощутимо возрос спрос на мобильный интернет.

В Минской области новые базовые станции установили в Борисове, Вилейке, Дзержинске, Копыле, Крупках, Логойске, Молодечно, Мяделе, Несвиже и Смолевичах. В Брестской области ускорили мобильный интернет для жителей Бреста и Барановичей. В Витебской области новые базовые станции LTE были установлены в Витебске, Новополоцке, Орше, Верхнедвинске, Докшицах, Браславе и Поставах. На Гомельщине расширили проникновение 4G-связи в самом областном центре, а также в Калинковичах и Мозыре. На Гродненщине – в Гродно, Волковыске, Лиде и Ошмянах. На Могилевщине – в Могилеве и Бобруйске. Улучшилось проникновение сигнала связи четвертого поколения также и в столице.

Использование трех частот позволяет извлекать преимущества каждой из них и гибко отвечать на потребности абонентов. Базовые станции LTE, работающие на низких частотах, дают возможность охватывать большие территории, и чаще всего они применяются в сельской местности. Диапазоны 1800 и 2600 МГц являются оптимальными для городской застройки с высокой плотностью населения.

МТС – первый белорусский мобильный оператор, который предоставил своим абонентам доступ к услугам связи четвертого поколения. На сегодняшний момент покрытие сети 4G охватывает площадь, на которой проживает более 85% населения страны. Проект реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud.

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