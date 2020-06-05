В Беларуси прошел первый киберспортивный матч в 5G-сети

В тестовой сети 5G SA компании А1 состоялся киберспортивный матч по мобильным играм. На примере таких популярных мобильных онлайн-игр, как PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), Dota Underlords и Clash Royale три команды мобильных геймеров проверили в действии возможности новой технологии.

Три игры, использовавшиеся в тестировании, относятся к разным классам – это и онлайн-шутеры, и стратегии в реальном времени, и автошахматы. Но все они как нельзя лучше подходят для тестирования 5G с точки зрения геймера: насколько точным окажется выстрел, как быстро сделает ход противник и, соответственно, в чью пользу обернется ход всего боя, решают доли секунды. Поэтому как скорость передачи данных, так и время отклика сети имеют критически важное значение.

В ходе тестирования скорость передачи данных составила 1,2 Гбит/с, а время отклика сети (ping) – 10 миллисекунд.

Для тестирования возможностей мобильного гейминга в сетях пятого поколения использовались смартфоны Huawei P40 Pro – флагманские устройства бренда на базе высокопроизводительного процессора Kirin 990 с поддержкой 5G SA.

"Сегодня мобильный гейминг по темпам роста обгоняет все остальные сегменты – и традиционных игр для ПК, и консольный. Взрывной рост сегменту мобильного гейминга обеспечило развитие мобильных игр, а внедрение связи пятого поколения позволяет игровой индустрии выйти на недоступный ранее уровень и предложить пользователям принципиально новые возможности – например, такие, как активное использование технологий виртуальной и дополненной реальности, облачный гейминг и другие. Первый шаг к этому сегодня сделан и у нас в стране на базе тестовой 5G-сети А1", – отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Тестовая 5G-сеть А1 создана на базе автономной архитектуры – SA (Standalone). В отличие от сетей с неавтономной архитектурой (NSA, Non-Standalone), "чистые" 5G-сети развертываются без привязки к инфраструктуре сетей 4G/LTE. Такой подход требует от оператора значительных временных и финансовых затрат на начальном этапе, однако позволяет сразу обеспечить абонентов полноценной 5G-связью с поддержкой всех ключевых преимуществ данного стандарта – в частности, сверхвысокоскоростной передачей данных с минимальной задержкой.

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