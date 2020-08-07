В Беларуси разработали анализатор дефектов для микроэлектроники

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработали лазерно-оптический анализатор дефектов для микроэлектроники, сообщил журналистам директор Института физики имени Б.И. Степанова НАН Максим Богданович во время выставки "Беларусь интеллектуальная", передает корреспондент БЕЛТА.

Прибор предназначен для контроля поверхности полированных пластин, использующихся для создания микроэлектронной продукции - чипов, датчиков, в том числе для космической, военной промышленности. "Это очень важно для нашей электронной промышленности, в частности для "Интеграла". Установки такого класса стоят за рубежом несколько миллионов долларов, а мы при сохранении всех технических параметров можем выйти на уровень в несколько сотен тысяч долларов. Комплектация практически на 90% белорусско-российская. Это очень неплохой результат", - сказал Максим Богданович.

По его словам, устройство сразу после выставки отправится на "Интеграл" для опытной эксплуатации. "У этой установки достаточно большой экспортный потенциал. Мы ориентируемся на страны Юго-Восточной Азии, Китай", - отметил ученый.

На выставке представлены также нитридные гетероструктуры для силовых и высокочастотных транзисторов. "Сейчас нитридные технологии - тренд в области микроэлектроники. Транзисторы начинают делать на основе нитрида галлия. Этот материал характеризуется огромной температуростойкостью. Например, транзисторы с применением кремниевых технологий работают до плюс 100 градусов. Это предел. А при использовании нитридных технологий они могут работать при температуре плюс 500 градусов. Это значительно уменьшает габариты источников охлаждения", - подчеркнул Максим Богданович. Он также обратил внимание на вопрос радиационной стойкости. "Транзисторы, изготовленные по нитридным технологиям, могут без дополнительных ухищрений работать в космосе", - добавил ученый.

НПЦ НАН Беларуси по материаловедению продемонстрировал на выставке электромагнитные и радиационные защитные экраны на основе композиционных материалов. Они представляют интерес для минимизации воздействия ионизирующего излучения на полупроводниковую компонентную базу, работающую в экстремальных условиях земного и околоземного пространства.

Организаторы выставки "Беларусь интеллектуальная" - Национальная академия наук и Белорусская торгово-промышленная палата. Сегодня в НАН представлено более 150 разработок и технологий. Экспозиция состоит из трех кластеров, связанных с наиболее актуальными приоритетами развития научной сферы. Это "IТ-страна. Научное обеспечение цифровизации экономики", "Преодоление COVID-19" и "Технологии будущего". БелТПП также презентовала интерактивную версию выставки.-0-

Организации НАН подписали экспортные контракты на $0,5 млрд благодаря совместному проекту с БелТПП Белорусская торгово-промышленная палата и Национальная академия наук в конце 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве. В 2018-м БелТПП стала координатором выставочно-ярмарочной деятельности Беларуси за рубежом.

Белорусские ученые разработали системы подогрева газов для очищения дыхательных путей от COVID-19 Организаторы выставки "Беларусь интеллектуальная" - Национальная академия наук и Белорусская торгово-промышленная палата. Сегодня в НАН представлено более 150 разработок и технологий.

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