В Беларуси стартовали продажи первого 5G-смартфона

МТС запустил продажи первого в стране 5G-смартфона — Xiaomi Mi MIX 3 5G.

Потребности белорусов в интернет-трафике стремительно растут. Запуск продаж 5G-смартфонов предвосхищает будущее в направлении развития 5G.

«За два последних года среднее количество трафика, потребляемое одним абонентом в сети МТС, выросло почти в три раза. Большинство абонентов уже «мигрировали» из 3G в 4G. С<>? запуском 5G-сети в Беларуси ситуация изменится кардинально: это будет сопутствовать дальнейшему росту потребления трафика абонентами и повышению качества восприятия услуг. Формируя будущее, мы решили первыми вывести на рынок смартфон с поддержкой 5G», — объясняют интерес к новинке в МТС.

Технология 5G предоставит абонентам новый пользовательский опыт с существенно более высокими скоростями и сопутствующими новыми сервисами. Технология также обеспечивает низкий пинг.

В декабре 2015-го абоненты МТС первыми получили доступ к LTE. Тогда проникновение 4G-смартфонов в сети оператора составляло около 17%, сегодня это цифра приближается к 90%. Таким образом пользователи определяют потребность в новых сервисах.

Новинка Xiaomi Mi MIX 3 5G обладает 6,39-дюймовым экраном с разрешением 1080x2340 и механизмом слайдера. Для съемок предусмотрена двойная фронтальная камера на 24 Мп, причем за качество снимков отвечает искусственный интеллект. Основная камера имеет разрешение 12+12 Мп. Внутри «трудится» мощный процессор Qualcomm Snapdragon 855 и батарея на 3800 мАч с функцией быстрой зарядки. В смартфоне установлен модуль 5G, где скорость передачи данных может превышать 1 Гбит/с. Оперативной памяти здесь 6 ГБ, встроенной – 128 ГБ. Мощности смартфона достаточно для потокового видео в формате 8K.

Смартфон представлен в ретейле МТС за 1799 рублей. В рассрочку на год ежемесячный платеж составит 163 рубля, на два года – 78 рублей. Новинка доступна в крупных салонах Минска и регионах. Также действует доставка по всей стране при покупке в интернет-магазине.

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