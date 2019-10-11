В Беларуси стартовали продажи первого 5G-смартфона

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 11 октября 2019
Минск Переменная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:02 Александр Овечкин занимает 4-е место в НХЛ по голам в большинстве Спорт
13:59 Москва приветствует идею Минска о декларации по неразмещению РСМД в Европе - Путин Политика
13:49 Победителей творческого конкурса "Крепка семья - крепка держава" наградили в Минске Регионы
13:43 Возобновление поставок австрийского препарата для лечения рака молочной железы ожидается в ноябре Общество
13:42 Учение по реагированию на радиационные аварии показало готовность к ликвидации подобных ЧС - Кухарев Общество
13:36 Все билеты на футбольный матч отбора к ЧЕ-2020 Беларусь-Нидерланды в Минске проданы Спорт
13:36 Более 3 кг марихуаны хранил дома житель Наровли Происшествия
13:34 Посол Австрии: белорусские замки привлекательны для туристов Общество
13:30 В Бресте открыли памятник Пушкину Культура
13:26 Мероприятия по завозу топлива на БелАЭС идут в штатном режиме - Каранкевич Экономика
13:26 В Беларуси стартовали продажи первого 5G-смартфона Технологии
13:11 Информбезопасность требует чрезвычайных мер - заявление президентов России и Туркменистана В мире
13:11 Доллар и евро подешевели на торгах 11 октября, российский рубль подорожал Экономика
13:11 Диспетчеры провели противоаварийную тренировку с включением БелАЭС в модель энергосистемы Общество
13:06 Петришенко: потенциал СНГ должен усиливаться Политика
13:03 Почти 2,3 млн белорусов уже приняли участие в переписи населения Общество
13:02 В России ввели категорию чрезвычайного риска пожарной опасности В мире
13:01 К проектированию школы в гомельском микрорайоне Хутор приступят в 2020 году Регионы
12:53 Около 40% чеков "Имущество" до сих пор не использовано - Госкомимущество Экономика
12:49 МЗП и денежные доходы населения за сентябрь не индексируются - Минтруда Общество
12:49 Обращение в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне принято на саммите СНГ Политика
12:43 Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре Общество
12:41 В сентябре больше всего подорожали помидоры и огурцы, подешевели - лук и капуста Экономика
12:40 В Гродненской области в 2019 году построят жилье для 1,3 тыс. многодетных семей Регионы
12:37 Лебедев останется в должности председателя Исполкома СНГ еще на три года Политика
12:36 Белоруски стали позже рожать первого ребенка Общество
12:33 Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ принята в Ашхабаде Политика
12:31 Беларусь и Туркменистан до нового года выработают дорожную карту по решению проблем Гарлыкского ГОКа Экономика
12:31 В Бресте должник по штрафам облил судебного исполнителя неизвестной жидкостью Происшествия
12:25 Минчанин задержан по подозрению в серии квартирных краж Происшествия
Все новости
Все новости
Технологии
11 октября 2019, 13:26

В Беларуси стартовали продажи первого 5G-смартфона

МТС запустил продажи первого в стране 5G-смартфона — Xiaomi Mi MIX 3 5G.

Потребности белорусов в интернет-трафике стремительно растут. Запуск продаж 5G-смартфонов предвосхищает будущее в направлении развития 5G.

«За два последних года среднее количество трафика, потребляемое одним абонентом в сети МТС, выросло почти в три раза. Большинство абонентов уже «мигрировали» из 3G в 4G. С<>? запуском 5G-сети в Беларуси ситуация изменится кардинально: это будет сопутствовать дальнейшему росту потребления трафика абонентами и повышению качества восприятия услуг. Формируя будущее, мы решили первыми вывести на рынок смартфон с поддержкой 5G», — объясняют интерес к новинке в МТС.

Технология 5G предоставит абонентам новый пользовательский опыт с существенно более высокими скоростями и сопутствующими новыми сервисами. Технология также обеспечивает низкий пинг.

В декабре 2015-го абоненты МТС первыми получили доступ к LTE. Тогда проникновение 4G-смартфонов в сети оператора составляло около 17%, сегодня это цифра приближается к 90%. Таким образом пользователи определяют потребность в новых сервисах.

Новинка Xiaomi Mi MIX 3 5G обладает 6,39-дюймовым экраном с разрешением 1080x2340 и механизмом слайдера. Для съемок предусмотрена двойная фронтальная камера на 24 Мп, причем за качество снимков отвечает искусственный интеллект. Основная камера имеет разрешение 12+12 Мп. Внутри «трудится» мощный процессор Qualcomm Snapdragon 855 и батарея на 3800 мАч с функцией быстрой зарядки. В смартфоне установлен модуль 5G, где скорость передачи данных может превышать 1 Гбит/с. Оперативной памяти здесь 6 ГБ, встроенной – 128 ГБ. Мощности смартфона достаточно для потокового видео в формате 8K.

Смартфон представлен в ретейле МТС за 1799 рублей. В рассрочку на год ежемесячный платеж составит 163 рубля, на два года – 78 рублей. Новинка доступна в крупных салонах Минска и регионах. Также действует доставка по всей стране при покупке в интернет-магазине.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Теги
на правах рекламы
Новости рубрики Технологии
Фото из архива Чат-бот для абитуриентов запустил Брестский государственный технический университет
Что изменится в IT ЖКХ? beCloud предложил облачные IT-проекты для отрасли
Фото из архива Технологию ЭЦП апробируют при подаче обращений в экономические суды через сервисы E-сourt
Фото из архива Сайт безвизовой зоны Гродненской области будет работать в новом формате
Фото The New Times Руанда первой из африканских стран начала выпускать смартфоны
Фото из архива Instagram запретил отслеживать подписки и лайки друзей
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: назрела необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения
Лукашенко: у Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества
Почти 2,3 млн белорусов уже приняли участие в переписи населения
"Копили на мебель – а теперь столько новых планов!". Как распорядится выигрышем в 100 000 рублей Ирина Раганьян?
Топ-новости
Лукашенко: принятие декларации о неразмещении РСМД стало бы важным шагом в снижении напряженности
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре
Сущность в цвете: в галерее "АртХаос" открылась персональная выставка художника Миколы Бущика
Путин на саммите СНГ высказался за устранение торговых барьеров и развитие расчетов в нацвалютах
Национальная стратегия планирования семьи разработана в Беларуси
В Беларуси стартовали продажи первого 5G-смартфона
Диспетчеры провели противоаварийную тренировку с включением БелАЭС в модель энергосистемы
Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ принята в Ашхабаде
Мясникович предлагает китайской Weichai создать в КНР точку опоры для производства карьерной техники
На концерт Дэвида Гарретта в Минске приедет его мама
Посол Австрии: белорусские замки привлекательны для туристов
Все билеты на футбольный матч отбора к ЧЕ-2020 Беларусь-Нидерланды в Минске проданы
Посольство Беларуси в РФ подтвердило гибель четырех белорусов в ДТП под Калугой
МТЗ представил в Набережных Челнах свое эксклюзивное шоу "Танцующие тракторы"
Беларусь намерена получить у Министерства торговли США статус страны с рыночной экономикой
Афиша
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.