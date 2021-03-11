В Беларуси в 2020 году разработано и доведено до практического применения более 1 тыс. новшеств

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году разработано и доведено до стадии практического применения более 1 тыс. новшеств. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оценивая итоги работы за пятилетку, хочу сказать, что республика достигла значительных успехов и уверенно движется по пути инновационного развития, что подтверждается оценкой международных экспертов. Так, за последние два года Беларусь поднялась на 22 позиции в Глобальном международном индексе инноваций и заняла 64-е место из 131 государств", - отметил председатель комитета. За последние пять лет много новаций в научно-технической и инновационной сферах. В рамках Госпрограммы инновационного развития страны на 2016-2020 годы реализовывалось 126 проектов, введены в эксплуатацию 74 новых производства, на проектную мощность выведено 51 производство.

"Для динамичного развития инновационного предпринимательства мы сосредоточили усилия на ускоренном формировании инновационной инфраструктуры. В результате сеть субъектов инновационной инфраструктуры охватывает все областные центры, города Новополоцк, Пинск, Горки, Борисовский и Ляховичский районы и включает 18 технопарков, 7 центров трансфера технологий и Белорусский инновационный фонд", - сказал Александр Шумилин. В 2016-2020 годах в технопарках создано более 2,5 тыс. рабочих мест, что в три раза больше, чем в начале пятилетки. Объем выпуска продукции резидентами технопарков увеличился в 6 раз - с Br33,7 млн в 2015 году до почти Br200 млн в 2020-м.

В 2020 году завершилось выполнение 16 государственных, 10 отраслевых и 1 региональной научно-технической программы. Только в 2020 году разработано и доведено до стадии практического применения 1157 новшеств, в том числе 57 видов машин, оборудования, приборов, инструментов, 27 новых материалов, веществ, продуктов питания, 67 технологических процессов и многое другое.

"Для развития отраслевой науки активно создаются и развиваются отраслевые лаборатории непосредственно на производствах. Сейчас работают 80 отраслевых лабораторий. Стоимостной объем выполненных работ и услуг этими лабораториями в 2020 году превысил Br88 млн", - отметил руководитель комитета. Например, в прошлом году отраслевыми лабораториями разработаны технология производства проката конструкционных сталей для машиностроительных предприятий, комбайн зерноуборочный самоходный с пропускной способностью 3-4 кг в секунду по хлебной массе с зерновой жаткой 3,2 м, технология гибридизации охлаждаемых светочувствительных матриц и многое другое.

Что касается планов на ближайшую пятилетку, Александр Шумилин рассказал, что в рамках новых научно-практических программ планируется выполнить около 740 заданий. "Новые программы позволят в полной мере обеспечить реализацию приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси на 2021-2025 годы.

При этом уже на этапе планирования заложено, что количество новшеств в два раза превысит количество запланированных к началу прошлой пятилетки, в том числе за счет создания более 140 наименований машин, оборудования, комплексов, устройств, приборов и комплектующих изделий, более 50 наименований материалов и веществ, продуктов питания, кормов, 150 технологических процессов, 38 информационных технологий, около 70 сортов растений и 25 пород животных, а также не менее 40 лекарственных средств, в том числе для лечения вирусных и онкологических заболеваний", - отметил он.

Председатель ГКНТ подчеркнул, что уже сегодня только из предложенных на стадии формирования программ заданий просчитывается реализация научно-технической продукции не менее чем на Br3,5 млрд, при этом 18% от этого объема планируется поставить на экспорт. "Прогнозируемый коэффициент экономической эффективности составит не менее 6,7, то есть на каждый затраченный на разработки рубль бюджетных средств будет возвращено в бюджет в виде налога на добавленную стоимость Br1,34", - пояснил Александр Шумилин.-0-