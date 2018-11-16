В Беларуси запущен новый облачный сервис для хранения данных

Белорусский мобильный оператор life:) запустил облачный сервис для хранения данных lifebox . Облако защищено надежной многоуровневой системой безопасности с опциями touch id и face id. Сервисом для хранения данных могут воспользоваться абоненты любых мобильных операторов.

Сервис автоматически создает истории из загруженных фото и видео, позволяет иметь доступ к файлам из любой точки мира и в любой момент восстанавливать их. Пользователи lifebox могут слушать музыку и смотреть видео прямо в облаке, импортировать данные из социальных сетей Facebook и Instagram. Функция распознавания лиц и изображений позволяет искать информацию по людям, предметам или местам.

lifebox бесплатно предоставляет всем клиентам 5 ГБ дискового пространства для хранения информации. Для абонентов мобильного оператора life:) "облако" предлагает бесплатные 1 ГБ для загрузки и скачивания файлов из lifebox.

Начать пользоваться lifebox можно, скачав приложение в Google Play и AppStore или загружая файлы на сайте mylifebox.com.

Абоненты других мобильных операторов могут подключить любой пакет lifebox, скачав приложение в Google Play и AppStore.

В этом случае клиентам предоставляется только объем дискового пространства для хранения файлов. Трафик для загрузки и скачивания файлов из lifebox будет расходоваться согласно действующим тарифам клиента.