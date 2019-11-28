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28 ноября 2019, 15:49

В Беларуси запустили чат-бот для пострадавших от домашнего насилия

Фото из архива
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запустили чат-бот для пострадавших от домашнего насилия и свидетелей этого правонарушения. Об этом БЕЛТА сообщили в международном общественном объединении "Гендерные перспективы".

Сегодня сервис работает на сайте объединения www.genderperspectives.by и в мессенджере Telegram. Название бота - "Помощь пострадавшим от домашнего насилия". В дальнейшем планируется совершенствование онлайн-сервиса. Предполагается, что в нем появятся новые функции, постепенно расширится возможность использования опции поиска объекта на карте.

Общение в чат-боте, как и по общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия, строится на принципах сохранения анонимности. Сервис позволит получить важную информацию по предоставлению психологической, юридической и социальной помощи.

Чат-бот подскажет адреса и телефоны государственных и общественных организаций, работающих по проблеме домашнего насилия, сориентирует в возможностях получения различного рода помощи, в том числе экстренной, в поиске приюта или кризисной комнаты.

В организации подчеркнули: новый сервис - это не замена полноценного личного консультирования на горячей линии, а полезное и удобное дополнение к основным услугам. Общение происходит по определенным алгоритмам, поэтому поговорить "по душам" с ботом не получится, зато можно быстро узнать, куда обращаться в конкретном регионе Беларуси в ситуации домашнего насилия. После нажатия кнопки "старт" бот предложит выбрать вид помощи, затем уточнит регион вашего проживания и выдаст нужные адреса и телефоны. Бот интегрирован с сервисом "Яндекс. Карты". Например, если нужно узнать, как добраться до территориального центра социального обслуживания населения, бот укажет этот пункт на карте.

Правда, разработчики не открывали местонахождение абсолютно всех объектов. С помощью бота не удастся узнать, где располагается кризисная комната или убежище для жертв насилия, поскольку эти места должны обеспечить безопасность и конфиденциальность. Зато онлайн-сервис даст контакты специалистов, которые отвечают за предоставление приюта.

Чат-бот запустили на базе общенациональной горячей линии. За 7 лет ее работы специалистам поступило более 13 тыс. звонков. Большинство обращений - от пострадавших от домашнего насилия (78%), также на горячую линию звонят их родственники и друзья (19%). По данным горячей линии, 94% пострадавших от домашнего насилия - женщины, 6% - мужчины. Кроме того, 30 обращений поступило от агрессоров.

Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801 работает ежедневно с 8.00 до 20.00, разговор анонимный и конфиденциальный. Каждый последний четверг месяца с 14.00 до 18.00 на линии совместно с психологом дежурит представитель Министерства внутренних дел. Услуги горячей линии бесплатны для абонентов стационарной сети. Звонки абонентов мобильных операторов оплачиваются по тарифам соединения со стационарной сетью.-0-

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