В Беларуси запустили геоинформационный ресурс данных дистанционного зондирования Земли

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геоинформационный ресурс данных дистанционного зондирования Земли запущен в постоянную эксплуатацию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на государственном предприятии "БелПСХАГИ".

"Накануне Нового года прошли приемочные испытания ресурса. Согласно заключению комиссии, все модули геоинформационного ресурса данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) работоспособны, выполняют заданные функции и успешно взаимодействуют между собой, система его защиты соответствует требованиям по защите информации. Геоинформационный ресурс данных ДЗЗ выполняет все установленные в техническом задании функции", - рассказали на предприятии.

Ресурс начал создаваться в 2016 году. Весной 2018-го он был запущен и до недавних пор работал в тестовом режиме. Сейчас же он введен в постоянную эксплуатацию.

"С 2014 года с помощью цифрового авиационного сенсора в видимом и инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн БелПСХАГИ были получены материалы оптико-электронной съемки значительной части территории страны. Этот сервис изображений относится к категории данных сверхвысокого разрешения - от 5 до 50 см и представляет собой бесшовную ортофотомозаику, дистанционный доступ к которой организован через Web-интерфейс", - рассказали на предприятии.

В качестве базового инструментария геоинформационный ресурс данных ДЗЗ позволяет решать различные задачи по целому ряду направлений профессиональной деятельности: региональное планирование и управление ресурсами, экология и природопользование, региональная экономика, социальные технологии, бизнес-информатика, анализ особенностей развития территорий и др. Также ресурс может использоваться с целью совершенствования земельного кадастра, системы регистрации недвижимости и ее технической инвентаризации, создания топографических и навигационных карт, в качестве пространственной основы (подложки) для других кадастров и геоинформационных систем, в информационно-справочных и прочих целях.-0-