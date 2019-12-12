В Беларуси запустили молодежный YouTube-канал

12 декабря, Орша /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Беларуси запустили YouTube-канал о жизни молодых людей, их проблемах и увлечениях. Старт проекту в Орше дал министр образования Игорь Карпенко вместе с лауреатами конкурса "Блогосфера 1.0", передает корреспондент БЕЛТА.

Для участия в семи номинациях конкурса "Блогосфера 1.0" было подано 184 заявки от молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет. Они присылали свои видео по различным направлениям (путешествия, научно-популярный и образовательный контент, ролики о красоте и здоровье). Сегодня победителей, которые в будущем станут ведущими нового молодежного канала на YouTube, наградил министр образования Игорь Карпенко.

Игорь Карпенко

В общении с журналистами он отметил, что социальные сети сегодня - это определенный образ жизни, их бессмысленно запрещать. "Наверное, нужно формировать определенную культуру поведения в этом сообществе. Надо понимать, что и там бывают вызовы и угрозы. Студенты - более продвинутые люди, чем школьники, и это лучше понимают. Кстати, в программе занятий по информатике в школе есть темы интернет-безопасности. Пожалуй, это правильно, что через систему блогов, общения в соцсетях молодые люди доносят информацию, решают свои каждодневные вопросы", - добавил глава ведомства.

После награждения была нажата символическая кнопка, которая дала старт новому каналу - "В объективе - молодежь". Молодые люди планируют как минимум раз в две недели выпускать видео. Сегодня на форуме пройдут мастер-классы по написанию роликов, режиссуре, монтажу. Участники обсудят конкретные темы будущих выпусков, форму их подачи. Планируется, что первый ролик будет посвящен студенческому форуму в Орше.

В промо-ролике YouTube-канала были и известные белорусские блогеры. Среди них Приятный Ильдар и Влад Бумага. Будут ли они участвовать в каких-то съемках видео для нового проекта, пока неизвестно.

Инициатором создания канала стало Министерство образования. Контент для него молодые люди будут создавать на базе Республиканского молодежного центра.

Сегодня в Оршанском государственном механико-экономическом колледже открылся национальный студенческий форум. Мероприятие собрало около 170 участников.-0-

Фото Александра Хитрова