В Беларуси запустили пилотные зоны 5G

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС в рамках опытной эксплуатации запустил в Минске пилотные зоны нового поколения связи стандарта 5G (New Radio). Один из пилотов развернули на проспекте Независимости. Демонстрационная зона работает на существующей инфраструктуре оператора с использованием оборудования Huawei и Cisco на частотах в диапазоне 3600-3700 МГц.

Технологию на проспекте Независимости протестировали в реальных условиях смартфоном Huawei Mate 20X и роутером HUAWEI 5G CPE Pro. Скорость загрузки составила - более 1 гигабита в секунду. Например, видео размером свыше 500 мегабайт загрузилось примерно за 6 секунд.

"Технология 5G - это следующий шаг в эволюции мобильного интернета. Запуская пилотные зоны, мы хотели проверить в первую очередь потенциал пользовательского опыта для наших клиентов. В дальнейшем продолжим тестирование различных пользовательских сценариев, других умных решений на базе технологии связи пятого поколения, которая в перспективе станет универсальной платформой для создания новых бизнес-моделей и повсеместной цифровизации отраслей", - отметил руководитель технического департамента МТС Алексей Тяжких.

"Компания Huawei является мировым лидером в разработке технических решений мобильных сетей связи и всегда ориентируется на потребности пользователей. Сети пятого поколения ускорят переход к цифровому миру и предоставят возможность абонентам наслаждаться сервисами, о которых ранее обычный человек мог узнать только из фантастических рассказов, например, о голографических вызовах и беспилотных транспортных средствах. Мы рады сотрудничеству с МТС в развитии сетей 5G", - отметил заместитель директора ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Сяо Сяньфэн.

Стандарт связи пятого поколения предоставит абонентам новый пользовательский опыт потребления услуг мобильного интернета с сопутствующими новыми сервисами, которые требуют сверхскоростей, гарантий качества, высокой пропускной способности и чувствительны к пингу. Развитие получат сервисы виртуальной и дополненной реальности, удаленное управление беспилотными устройствами.

В перспективе внедрение нового стандарта станет драйвером развития различных отраслей, сети 5G задействуют в таких направлениях, как телемедицина, умный город, умное производство, умный дом и транспорт.

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